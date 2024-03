Washington.— Aviones militares de carga C-130 de Estados Unidos arrojaron alimentos en palés sobre Gaza ayer en la etapa inicial de una asistencia humanitaria de emergencia autorizada por el presidente Joe Biden, después de que más de 100 palestinos que habían acudido para obtener mercancías de un convoy de ayuda murieran el jueves durante un caótico encuentro con las tropas israelíes.

Tres aviones militares arrojaron 66 paquetes que contenían alrededor de 38 mil comidas en Gaza. Los bultos fueron lanzados en el suroeste del enclave palestino, en la playa a lo largo de la costa mediterránea del territorio. El lanzamiento aéreo fue coordinado con la Real Fuerza Aérea Jordana, que indicó que había realizado dos lanzamientos de alimentos el sábado en el norte del territorio y que había realizado varias rondas en los últimos meses.

Se espera que el lanzamiento aéreo de Estados Unidos sea el primero de muchos.

Tres funcionarios de la administración de Biden dijeron, reportó Associated Press, que los aviones arrojaron comidas militares listas para comer, no perecederas que contienen las calorías de un día en cada paquete sellado, en lugares que se pensaba que brindarían a los civiles el mayor nivel de seguridad para acceder. Posteriormente, Estados Unidos supervisó los sitios y pudo ver a los civiles acercarse y distribuir alimentos entre ellos, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para proporcionar detalles adicionales que no se habían hecho públicos.

El avión C-130 se utiliza ampliamente para entregar ayuda a lugares remotos debido a su capacidad para aterrizar en entornos austeros.

“Es un caso de prueba importante para demostrar que podemos hacer esto nuevamente con éxito en los próximos días y semanas”, dijo un alto funcionario de la administración de Biden.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló que “los lanzamientos desde el aire deberían ser la solución de último recurso, porque su impacto es mínimo y no exento de riesgos para los civiles”.

El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, alertó que este método de envío genera “numerosos problemas”. “La ayuda que llega de esta manera no puede ser más que un último recurso”, declaró. “El suministro por vía terrestre es simplemente mejor, más eficaz y menos costoso”. Insistió: “Si nada cambia, la hambruna es casi inevitable”.

Ven un proceso “insuficiente”

El lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria estadounidense en Gaza es “absolutamente incomprensible” y “completamente insuficiente”, afirmó la asesora principal de respuesta a crisis de Amnistía Internacional, Donatella Rovera.

Críticos como Scott Paul, de Oxfam, dicen que los lanzamientos aéreos proporcionan una “cantidad insignificante y simbólica de ayuda” cuando Estados Unidos realmente podría tener un impacto cesando el suministro de armas a Israel y exigiendo que Israel deja de bloquear esfuerzos de ayuda más amplios sobre el terreno, reportó CNN.

“La cantidad de ayuda que fluye hacia Gaza no es suficiente y continuaremos haciendo todo lo posible para conseguir más ayuda”, dijo Biden en X, antes Twitter.

“En la cancha de Hamas”

Mientras, un alto funcionario estadounidense aseguró que un acuerdo para una tregua en el conflicto en Gaza está “sobre la mesa” de negociaciones y que ahora “el balón está en la cancha de Hamas” para que entre en vigor.

Las negociaciones se reanudarán este domingo en El Cairo. Una delegación del movimiento islamista Hamas viajó a El Cairo para entregar una “respuesta oficial” a una propuesta concertada por los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, con negociadores israelíes a finales de enero.

Se hunde barco en el mar Rojo

En Yemen, un barco atacado por los rebeldes hutíes se hundió en el mar Rojo tras días de inundarse, dijeron funcionarios. El hundimiento del Rubymar, que transportaba fertilizantes y combustible, podría provocar daños ecológicos en el mar Rojo.

