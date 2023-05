El gobierno de Estados Unidos evitó comentar sobre el reporte del The New York Times acerca de un espionaje al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero condenó el uso del programa Pegasus.

Sobre el caso de la vigilancia a Encinas, en conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo que "para solicitudes específicas, preguntas sobre esto, me referiría a, remitirlo al Gobierno de México.

"Sin embargo, permítanme exponer en general nuestra posición sobre el software espía, sobre el cual el presidente (Joe Biden) ha tomado medidas.

"Como sabrá, en marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva que prohíbe, por primera vez, el uso por parte del gobierno de EU de spyware comercial que represente un riesgo para la seguridad nacional o que haya sido utilizado indebidamente por actores extranjeros para perpetrar abusos contra los derechos humanos. alrededor del mundo.

"También nos hemos unido a otros nueve gobiernos en una declaración sobre los esfuerzos para contrarrestar la proliferación y el uso indebido del spyware comercial.

"En 2021, el gobierno de Estados Unidos agregó cuatro empresas extranjeras a la Lista de Entidades del Departamento de Comercio para detener la proliferación y el uso indebido de herramientas utilizadas para la represión.

"Y finalmente, el gobierno de EU agregó a NSO Group, el productor de Pegasus, a la Lista de entidades (prohibidas) debido a su spyware, que algunos gobiernos extranjeros han utilizado para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y personal de embajadas".

Encinas ha sido "espiado repetidamente" a través del programa Pegasus, según una investigación que este lunes publicó The New York Times con varias fuentes en contacto directo con él. El medio The Washington Post también publicó la historia.