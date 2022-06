EU: estados aprovechan fallo sobre el aborto

Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos revocó ayer las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. La decisión de la mayoría conservadora del tribunal anuló el fallo del caso Roe vs. Wade y se presume que conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados del país.

Ayer, Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin prohibieron el procedimiento tras el fallo.

La decisión del viernes, impensable hace apenas unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, y fue posible gracias a una envalentonada ala conservadora en el máximo tribunal que se vio fortificada por tres jueces nominados por el entonces presidente Donald Trump.

El exmandatario, al ser preguntado sobre su responsabilidad en esta decisión, declaró: “Es decisión de Dios”. En declaraciones a Fox, Trump se mostró convencido de que la decisión tomada por el Supremo “al final funcionará para todo el mundo”.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito, a nombre de la mayoría. Roe vs. Wade “debe ser anulada”.

“Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, a los parlamentos locales, escribió. Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se filtró a principios de mayo.

Las partes predijeron que la lucha sobre el aborto continuaría en las capitales de los estados, en Washington y en las urnas.

Los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon prometieron el viernes proteger los derechos reproductivos y ayudar a las mujeres que viajen a la Costa Oeste en busca de practicarse un aborto. Los tres estados están creando una “ofensiva de la Costa Oeste” para proteger el acceso de las pacientes a la atención reproductiva, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en una declaración en video en la que anunció los planes junto con la gobernadora de Oregon, Kate Brown, y el gobernador de Wa- shington, Jay Inslee.

Podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el proceso, indica el Instituto Guttmacher.

Reavivan temor

El juez Clarence Thomas, que fue parte de la mayoría del viernes, instó a sus colegas a anular otros fallos del alto tribunal que protegen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso de anticonceptivos.

Las mujeres embarazadas que se plantean abortar ya se enfrentan a una prohibición casi total en Oklahoma y a una prohibición después de seis semanas de gestación en Texas. Las clínicas de al menos otros dos estados, Wisconsin y Virginia Occidental, dejaron de realizar abortos tras la decisión del viernes.

Los opositores al aborto celebraron el fallo, pero los partidarios del derecho al aborto, incluido el presidente Joe Biden, expresaron su consternación y prometieron luchar para restaurar los derechos. “Es un día triste para el tribunal y para el país”, manifestó Biden desde la Casa Blanca.

Instó a los votantes a convertir el tema en una cuestión definitoria en las elecciones de noviembre. “Esta decisión no debe ser la última palabra”, dijo. “Déjenme que sea muy claro y no ambiguo. La única manera en que podemos asegurar el derecho de una mujer a elegir es que el Congreso restaure las protecciones de Roe vs. Wade como una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacer eso”, detalló.

Indicó que se va a proteger y defender el derecho de las mujeres a viajar a otro estado para obtener servicios de aborto a través del Departamento de Justicia (DOJ). Además, se vigilará el acceso de las mujeres a los medicamentos anticonceptivos y abortivos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia protegerá a los proveedores y a quienes buscan abortos en estados donde es legal y “trabajará con otras ramas del gobierno federal que buscan usar sus autoridades legales para proteger y preservar el acceso a la salud reproductiva”. Garland dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de mifepristona para realizar el proceso.