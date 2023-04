Martin Pistorius permaneció paralizado por más de 13 años. Sin embargo, logró salir de su estado y formar una familia con la que hoy vive feliz, compartiendo su historia de superación a través de Instagram. Es "el niño milagro".

Su vida cambió cuando tenía 12 años. Un día llegó a su hogar con un fuerte dolor de garganta y lo llevaron de urgencia al hospital. Le diagnosticaron gripe y le dieron el tratamiento habitual. No obstante, su condición empeoró con el paso de los días y tuvo que ser hospitalizado.

“Di positivo por meningitis criptocócica y tuberculosis cerebral y me trataron por ambas (...). Mi cuerpo se debilitó y perdí la capacidad de hablar y controlar mis movimientos", expresó Pistorius al portal ‘ADbiblie’.

Lee también: Mujer queda paralizada tras inhalar gas de la risa en RU: "nunca volveré a caminar"

Al paso de pocos días estaba postrado en una cama en estado vegetativo, sin poder realizar absolutamente ningún movimiento, aunque su capacidad cognitiva seguía funcionando perfectamente."Mi cuerpo se debilitó y perdí la capacidad de hablar y controlar mis movimientos. Para mí, ese sentimiento de completa y absoluta impotencia es probablemente el peor sentimiento que he experimentado, y espero no tener que volver a experimentarlo nunca más. Es como si no existieras, cada cosa en tu vida es decidida por alguien", expresó con notable sentimentalismo.

"Todo, desde la ropa que usas, hasta lo que comes y bebes, incluso si comes o bebes, hasta dónde estarás mañana o la próxima semana, y no hay nada que puedas hacer al respecto", agregó.

¿Cómo mantener la cordura?

Para mantenerse cuerdo en ese mar de impotencia, imaginaba mundos sobrenaturales en su cabeza, aunque nadie pudiera escuchar las maravillosas historias que tenía por contar.

Lee también: El duro operativo del Talibán para sacar a los drogadictos de las calles

"Me imaginaba todo tipo de cosas, como ser muy pequeño y subirme a una nave espacial y volar lejos, o que mi silla de ruedas se transformaría mágicamente en un vehículo volador".

"A veces observaba cómo se movían las cosas, ya fuera cómo se movía la luz del sol a lo largo del día. O veía insectos de algún tipo que se escabullían, pero, en realidad, vivía en mi mente hasta el punto en que a veces no me daba cuenta del mundo que me rodeaba", añadió.

Diez años después del primer episodio, en 2001, una de las enfermeras que trataba al joven les recomendó a sus padres a llevarlo al Centro de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad de Pretoria, pues a pesar de que estaba vivo, duraron una década sin saber que en realidad Pistorius estaba consciente.

Allí, un investigador, con ayuda de una hoja de papel y símbolos, llevó a cabo una prueba para determinar si podía razonar o comunicarse. Se le pidió que localizara un objeto usando sus ojos y, en cuestión de minutos, el hombre pasó el test.

Atrapado en su cuerpo

Tras la inquietante revelación, los padres del joven invirtieron una gran cantidad de dinero en una computadora de software para que su pequeño tuviera la capacidad para comunicarse, algo muy parecido a lo que hacía el fallecido científico Stephen Hawking.

Gracias a que aprendió a comunicarse, su vida cambió radicalmente: empezó a trabajar en el lugar donde estuvo internado y conoció al amor de su vida, Joanna, con quien se casó en 2009.

A medida que su capacidad cognitiva se iba desarrollando nuevamente, también lo hacían algunas de sus extremidades, por lo que logró recuperar la motricidad en la parte superior del cuerpo."Reajustarme a la vida fue realmente difícil (...). Era maravilloso, pero también algo aterrador y abrumador. Había tantas cosas que no sabía”, expresó a la BBC.

En 2018 dieron la bienvenida a su hijo Sebastián Albert Pistorius. En la actualidad, Martin se dedica a compartir su vida diaria a través de su cuenta de Instagram y en su libro autobiográfico Cuando era invisible: la increíble historia del niño que vivió 12 años atrapado por su cuerpo inmóvil.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare