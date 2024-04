“¿Quién puede dormir cuando te dicen que a las dos de la mañana te llegan los misiles, verdad?”, dice a EL UNIVERSAL Mariana Salas, mexicana que vive en Israel con su familia, en medio de la alerta lanzada por el ataque luego de que Irán lanzara “docenas de drones” hacia territorio israelí.

“Justo estamos despiertos y pegados a los teléfonos por todo lo de que ya nos lanzaron misiles”, responde Mariana, originaria de Saltillo, Coahuila, a este medio, mientras en Israel era la medianoche.

“Estamos esperando que caigan o qué sé yo”, dice la mujer, quien lleva 10 años viviendo en Israel y tiene dos hijos con su esposo.

La connacional, de 36 años, indica que “la verdad es una locura, no sabíamos si [Irán] se iba a atrever”. Remarca que “todo el mundo está despierto. Muchos sí se prepararon y compraron raciones. Dicen que a las dos de la mañana llegan los misiles que no pudieron ser interceptados”.

Mariana agrega que “justo en la noche nos mandaron mensajes que todo se suspende mañana: los kínder y todo, porque se esperaban represalias y pues sí. Obvio ya en el momento que el gobierno mandó el aviso era ya que algo venía”.

Destaca que la familia suele estar junta en Tel Aviv, pero como “es el blanco principal de Irán no es seguro ahora estar allá. Mejor me quedo en la ciudad que vivo, pero sí estamos despiertos para correr al cuarto [de seguridad]. ¿Quién puede dormir cuando te dicen que a las 2 am te llegan los misiles, verdad”, dice a este medio.

Mariana reside en Modiin, “a 30 minutos de Tel Aviv. Yo sé, es nada, básicamente estoy cerca, pero bueno, es otra ciudad”, dice Mariana, que trabaja en una empresa de ciberseguridad.

Horas más tarde, Mariana respondió que “están cayendo” los misiles y declaró: “Sí, sí los están interceptando. No ha habido víctimas, por el momento”.

"Los israelíes confían mucho en su defensa"

Después de desconectarse un rato e intentar dormir, Mariana relata a EL UNIVERSAL que "los locales, los israelíes siempre han estado, con el temor de que Irán hiciera algo, pero muy confiados de sus capacidades militares, sí veo la diferencia entre los israelíes, los locales y nosotros los extranjeros".

Detalla que "en los grupos de WhatsApp, que son la mayoría de los extranjeros con los que estoy, no podíamos dormir, sí estábamos despiertas o despiertos, viendo, esperando. No estamos familiarizados con esto".

Recuerda que "claro que las 2 de la mañana cuando nos dijeron que los misiles iban a llegar, fueron interceptados, alcanzaron a llegar, pero fueron interceptados, más los que interceptaron en el transcurso, en el camino; (después) todos (estamos) más tranquilos, respecto a saber de que estamos protegidos".

Menciona que "todo pasó súper rápido. En la noche recibimos del gobierno que no había clases; en ese momento dijimos: ya que estén cancelando las clases es que, a nivel nacional, algo viene, y efectivamente ya se dejaron con esta ola de misiles que mandaron de Irán y aquí hasta las dos de la mañana, que llegaron, hubo mucha incertidumbre, más que nada de los extranjeros, los locales estaban más tranquilos, más en calma, confiados de que todo iba a ser en pro de Israel".

Añade que "ahorita es esperar la respuesta de Israel, la respuesta de Irán y así, por lo pronto las próximas 48 horas no tenemos escuelas, todo cerrado y estar al pendiente de cómo escale esto".

La connacional indica que "a ver cómo evoluciona todo esto y los locales sí confían mucho en su defensa, en sus capacidades, en la Cúpula de Hierro. Los extranjeros no vivimos nunca esto, pero a los israelíes los veo más (...) preparados", añade.

México desaconseja viajar a la zona

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió los números de emergencia de las Embajadas de México en países del Medio Oriente y desaconsejó viajar a la zona, en vista de la inestable situación. Llamó, además, a tomar precauciones y a seguir las recomendaciones que emitan las autoridades locales y de las Embajadas de México en Israel, Irán, Jordania y Líbano. En su cuenta de X, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de que “ojalá y no escale. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra” . Cancillería expresó su “profunda preocupación” por el uso de la fuerza y advirtió que el conflicto “podría costar miles de vidas”. “México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hace un llamado a las partes a la autocontención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente”, agregó, y llamó a respetar “el derecho internacional en aras de la paz”. Con información de agencias

