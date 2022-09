“Estamos de luto, la soberana murió. ¡Respeten!”

Londres. Es un clásico de noche de fin de semana disfrutar la Liga Premier en el Pub Three Crows en compañía de una “pinta” imperial.

Aunque en esta ocasión, en lugar de proyectar en sus dos televisores algún juego estelar del balompié, sea en directo o en partido grabado, tienen puesto el canal de noticias de la cadena BBC.

“Normalmente es noche de juego, pero dadas las especiales circunstancias la programación es otra”, dice a EL UNIVERSAL el hombre detrás del bar que se identificó como Kelly.

El ambiente era tan distinto de lo habitual que dos horas antes del cierre el barman prendió las luces del establecimiento, dando la impresión de impaciencia y de querer colgar la cortina.

Para fortuna de las arcas del establecimiento, los clientes comenzaron a llegar. Aquel lugar discreto y acogedor en el que solo se escuchaban de fondo las noticias relacionadas con el fallecimiento de la reina Isabel II y la agenda del rey Carlos III, volvió a ser nuevamente el clásico bar deportivo de fin de semana. En grupos de amigos o en pareja, las carcajadas, las voces con alta tonalidad y los abrazos y apretones de manos de bienvenida fueron nuevamente los amos y señores del lugar.

De pronto, como si se tratara de una olla exprés al punto de ebullición, ya con los televisores apagados, un grito salió detrás de la barra.

“No estamos de fiesta, estamos de luto, la reina se murió, guarden respeto, bajen el tono, sean discretos, ¡Respeten!”, exclamó Kelly.

El silencio causado por el desesperado grito se rompió con un: “¿Entonces, para qué abres?” “¡Regrésame mi dinero!”.

En la mesa en la que había dos hombres con corbata y una mujer enfundada en traje de noche oscuro, salió un ¡Viva la Reina!

Detrás de ellos, en otra mesa en la que había tres individuos ya pasados de copas se escuchó ¡Viva el Rey! Uno de ellos levantó el brazo con cerveza en mano. Después siguió conversando igual que hace unos instantes.

No muy lejos de allí, en el barrio de Victoria Embankment y el entorno de Charing Cross, la vida nocturna siguió su curso. Como cualquier otro fin de semana, largas filas, mayoritariamente de jóvenes, se hicieron afuera de los clubes nocturnos, mientras que los restaurantes de comida rápida estaban abarrotados como una noche más de fiesta.

Ese ambiente contrastaba con el cuatro día de luto declarado en la capital británica, siendo el fortificado Palacio Buckingham y sus 16 hectáreas de jardines el epicentro por excelencia de las múltiples expresiones provocadas por la muerte del monarca que ostentó por más años la corona inglesa.

Allí, turistas y locales, familias y personas solas, niños y ancianos, siguen dejando sentir en números incalculables, particularmente tres tipos de sentimientos: tristeza por la dolorosa pérdida de quien fuera el rostro de Reino Unido, el de agradecimiento por 70 años de servicio y el de júbilo por la proclamación de Carlos III.

Los ansiosos por atrapar en las cámaras de sus celulares una imagen de Carlos III se concentran en miles y por horas a lo largo de las barricadas metálicas montadas en las inmediaciones del Palacio Buckingham y la avenida conocida como Mall.

“Verlo pasar, aunque sea adentro de su coche ha sido algo inimaginable, surrealista”, dicen los miembros de la familia Yanes, que luego de esperar más de tres horas pudieron ver a Carlos III el sábado pasado.

Aquellos que rinden honor y admiración van a Green Park, hogar de álamos negros, los árboles maderables más raros nativos de Gran Bretaña.

De ser un parque familiar para picnic y el recreo, se ha convertido en un monumental santuario formado por un enorme laberinto formado por dalias, lirios, rosas y girasoles. Algunas flores crecieron en el jardín de casa, otras les acaban de arrancar el precio. Es un gigantesco recinto para la reflexión, el lugar de encuentro de quienes sienten la necesidad de decir algo.

“Se ha convertido en un jardín del recuerdo. La recordamos con amor y gratitud, como una maravillosa reina”, dice a EL UNIVERSAL Lorraine, que en compañía de su hija Angela recorrió 120 millas, desde Nuneaton, para expresar sus condolencias.

Allí también estaban los mexicanos Daniela Quintanilla y Ricardo Campos, quienes aseguran haber aportado su granito al momento histórico.

“Es impresionante el cariño de la gente, la cantidad de flores que hay aquí, la cantidad de gente cerca de Buckingham, es un hecho histórico (…) nos llama mucho la atención que hay muchos mensajes de niños, muchísimos dibujos, muchísimos mensajes de familias”, sostuvo Daniela.

Entre los miles de mensajes está el que dejó la familia Nevill dedicándolo a su querida reina: “usted representaba honestidad, cortesía, humildad, paciencia, todo lo que hace mejor a nuestra sociedad, país y el mundo. Se le extrañará, pero permanecerá por siempre en nosotros”, se lee en la misiva en la que tres corazones fueron dibujados.

El lugar fue habilitado por las autoridades de Londres al no darse abasto ante la gran cantidad de recuerdos llevados a las puertas del Palacio de Buckingham. Luego de comenzar hace un par de días con una hilera de flores hoy es mar de miles.

El colombiano Osias González describe las escenas presenciadas como un increíble gesto de espíritu comunitario, en el que además de ramos de flores hay peluches, veladoras y tarjetas de homenaje.

Para el residente en Londres, las enormes colas para llegar a Green Park y los tributos exhibidos en forma de colosal ofrenda, es un acto impresionante que demuestra el amor que el pueblo tenía por la reina.

Comienzan los cuestionamientos

Conforme los británicos se hacen a la idea de que en el trono ya no está la reina, son cada vez más aquellos que se preguntan cómo será el reinado de Carlos III y si podrá llenar los zapatos de su madre.

La inquietud también crece con relación a cuál será su comportamiento, si continuará hablando de los temas que le preocupan o los dejará pasar por alto para preservar integra la imagen de la casa real.

A lo largo de su trayectoria como aprendiz de la Corona, ha mandado memorándums a miembros del Gabinete, conversado con líderes empresariales y demandado acción a escala planetaria sobre temas de interés global.

De allí que los comentaristas sobre temas de realeza consideren como el principal de sus desafíos el “autocontrol”. Al menos en papel esa es su intención, como dijo en su primer discurso a la nación como rey.

“Mi vida por supuesto cambiará a medida que asumo mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto tiempo ni energía a las organizaciones benéficas y asuntos que me preocupan profundamente. Pero sé que ese importante trabajo continuará en las confiables manos de otros”, aseguró.

Otro reto será el posible conflicto de interés que genere la recaudación de recursos por parte de su fundación benéfica. En junio, el Sunday Times reveló que el ahora rey aceptó donaciones en efectivo por 2.5 millones de libras esterlinas para la Prince of Wale´s Charitable Foundation.

También tiene por delante la dura tarea de ganarse el cariño que disfrutaba su madre en Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

En Belfast tiene el apoyo garantizado de los unionistas, quienes son leales a la monarquía independientemente de quién sea el inquilino en el Palacio de Buckingham. El desafío será ganarse el respeto de quienes no se sienten parte del Reino Unido.

En Escocia la conexión con Isabel II era sólida, pero no con la institución. Un estudio realizado en mayo por el centro de estudios British Future concluyó que únicamente el 45% de los escoceses es favorable de conservar la monarquía, en comparación con la media nacional de seis de cada diez.

Un 36% de los escoceses respondió que el fin del reinado de Isabel II constituía una oportunidad para pasar a ser una república.

En tanto que en Cardiff, no obstante que Carlos III ostentó por medio siglo el título de Príncipe de Gales, la simpatía por él no es pareja.

De acuerdo con una encuesta de opinión publicada en diciembre pasado por YouGov, entre los jóvenes de 18 a 24 años, la opinión positiva era igual que la negativa, mientras que entre los mayores de 65 años el comparativo era 73% favorable frente 31% en contra.