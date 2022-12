Estados Unidos cada vez más Guadalupano

Miami.— El día de la Virgen de Guadalupe es fiesta religiosa a nivel nacional en México, pero desde hace un par de décadas, el festejo ha cobrado cada vez más relevancia en Estados Unidos.

“Durante todo el mes de diciembre ponemos especial énfasis en nuestra Madre de Guadalupe”, dice a EL UNIVERSAL un vocero de la Diócesis de Los Ángeles, California. “Desde luego el día más importante es el 12 de diciembre, cuando deja su mensaje más amoroso y el milagro de su presencia en la tilma de San Juan Diego”, añade, en alusión a la imagen que quedó grabada de la Guadalupana.

“Los mexicanos que vivimos en Estados Unidos todos los años la festejamos, desde hace mucho tiempo”, cuenta Adriana Rueda, quien nació en Carolina del Norte, hija de padres mexicanos y toda su vida ha estado en contacto con las creencias y tradiciones de México.

Leer también: Detienen a 42 personas en París por incidentes tras victoria de Marruecos en Qatar

“No recuerdo un solo año no haberla ido a ver [a la iglesia], aunque los dos últimos años le pusimos un pequeño altar en casa: por la pandemia no pudimos salir. Y puedo decir que nos regaló el milagro de no morir”, dice conmovida al recordar que sus padres se contagiaron del virus, “pero la Virgen de Guadalupe los cuidó y los alivió”.

Los milagros guadalupanos no tienen fronteras y en Estados Unidos hay un sinnúmero de testimonios. “Yo iba a abortar”, cuenta entre lágrimas Rocío Gutiérrez, una mexicano-americana de Los Ángeles.

“Pero al salir de mi casa vi una imagen que mis papás tienen en la entrada, todo el camino fui pensando en ella [la Guadalupana] y al llegar donde me lo iba a hacer, lloré, lloré mucho y no entré. Hoy tengo un hijo que amo mucho y que es la persona más importante de mi vida y gracias a Dios y a la Virgen él está vivo y no nos falta techo ni comida”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), desde hace más de una década acordó que el 12 de diciembre se celebraría a todo lo ancho y largo del país a la Virgen de Guadalupe, considerándola Patrona de las Américas y de los no nacidos.

“Yo estuve enfermo, muy grave, varios meses”, comenta Fausto Iñiguez, mexicano en Los Ángeles. “Todo el tiempo le recé a la Virgencita de Guadalupe, le pedía fuerza para no morir y un día me alivié. Desde entonces hago más penitencia y trato de ser mejor persona y vengo a verla muy seguido a darle gracias por el milagro de que intercedió por mí y a pedirle por los enfermos”.

Una tradición que está cumpliendo 20 años es el traslado de la Antorcha Guadalupana desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, hasta Nueva York en Estados Unidos.

Alejandro Altamirano, vocero de la Asociación Tepeyac en Carolina del Norte, señala que en 2020 y 2021 el Covid-19 limitó mucho la participación de los guadalupanos en ambos países. “Son nuestros hermanos migrantes quienes realizan este trayecto [en ambos lados de la frontera] y en ese tiempo no se pudo cruzar. Este año es una gran alegría poder reencontrarnos en este camino y recibir la luz de nuestra Madre, sostener nuestras raíces”, expresa. “Este recorrido [de la Antorcha Guadalupana], lo hacemos inmigrantes para agradecer la ayuda y protección que siempre nos da Santa María de Guadalupe, además de un sinnúmero de favores recibidos”.

Esta carrera la respalda cada año precisamente la Asociación Tepeyac, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, pero que tiene varias ramificaciones en Estados Unidos: alrededor de 40 asociaciones comunitarias para apoyar el desarrollo social y defender los derechos humanos de los migrantes en la Unión Americana.

Catalina Esteves es una migrante mexicana que vive en Nueva York y es muy devota de la Guadalupana. Más aún “desde que salvó a mi hermano para que llegara con bien a este país; él se vino a la frontera y cruzó y le perdí la pista dos días. Yo le rogaba a la Virgencita que lo cuidara y lo ayudara”, describe. “Cuando volví a saber de mi hermano me contó que estuvo un día y medio perdido en la montaña, pensaba que iba a morir, pero se encontró con un grupo [de migrantes] y se les unió y así pudo llegar a un lugar poblado y seguro”. Catalina asegura que su hermano se salvó gracias a que la Virgen de Guadalupe escuchó sus súplicas llenas de fe.

“Estados Unidos cada vez es más y más moreno, como la santísima Virgen María de Guadalupe”, comenta el vocero de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en relación con la continua llegada de migrantes latinoamericanos a la Unión Americana y el nacimiento de más y más mexicano-americanos, “pero también y primordialmente, por la enorme cantidad de feligreses que le rezan y que cada año suman muchos más”.