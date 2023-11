Nueva York.- Mientras Donald Trump comparecerá como testigo la próxima semana, el testimonio de sus hijos adultos en su juicio civil por fraude comercial concluyó el viernes y Eric Trump dijo que confiaba completamente en contadores y abogados para garantizar la exactitud de los documentos financieros clave.

Mientras tanto, los abogados del expresidente, sus hijos y su empresa volvieron a presentar acusaciones de que el juez Arthur Engoron está siendo indebidamente influenciado por su principal asistente legal. Engoron negó rotundamente las acusaciones y, como había hecho el día anterior, dijo a los abogados que no volvieran a abordar el asunto.

Está previsto que Donald Trump testifique el lunes en el caso, que se produce mientras lidera a los aspirantes presidenciales republicanos para 2024 y lucha contra cuatro casos penales separados.

El caso civil, no relacionado, presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a sus ejecutivos de engañar a bancos y aseguradoras exagerando su riqueza en sus estados financieros anuales.

Trump y los demás acusados, incluidos sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., niegan las acusaciones.

“Vamos a ganar esto. Les prometo que vamos a ganar porque no hemos hecho nada malo”, dijo Eric Trump fuera del tribunal.

Él y su hermano mayor son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump de la familia y se convirtieron en fideicomisarios de un fideicomiso creado para administrar la empresa cuando su padre fue a la Casa Blanca.

Los hijos firmaban, por ejemplo, cartas anuales que certificaban los recursos económicos de su padre ante el prestamista Deutsche Bank. Como lo hizo Donald Trump Jr. en un testimonio a principios de esta semana, Eric Trump dijo que confiaba en los ejecutivos financieros de la empresa y en una firma de contabilidad externa para garantizar que la información fuera correcta

"No firmaría algo que no fuera exacto"

"No firmaría algo que no fuera exacto", dijo el viernes, en su segundo día en el estrado. “Confié en una de las firmas contables más grandes del país. Y confié en un gran equipo legal. Y cuando me dijeron que la declaración era perfecta, estuve más que feliz de ejecutarla”.

Eric Trump. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

De nuevo testificó que no profundizó en los detalles de la “declaración de situación financiera” de su padre. La oficina de James dice que los documentos contenían valores extremadamente inflados para activos que iban desde la Torre Trump en Nueva York hasta el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Los correos electrónicos mostrados en el tribunal indican que a Eric Trump se le pidió información para ayudar a completar la declaración en 2013, y otro ejecutivo de la Organización Trump testificó que el vástago estuvo en una videollamada sobre el documento en 2021. Reiteró el viernes que no tenía memoria de la llamada.

“Recibo miles de llamadas”, dijo, afirmando que levanta su teléfono a las 5 de la mañana y lo cuelga a medianoche.

En declaraciones a los periodistas fuera de la sala del tribunal, Eric Trump calificó el caso de “farsa” y despilfarro del dinero de los contribuyentes. Haciendo eco de su padre, también describió el caso como una “caza de brujas” política.

James y Engoron son demócratas, y su principal asistente legal, Allison Greenfield, se postuló como demócrata para un puesto de juez en un tribunal civil el año pasado.

Una publicación de Trump en las redes sociales que menospreciaba a Greenfield hace un mes provocó una orden de silencio parcial que prohíbe a las partes en el juicio comentar públicamente sobre el personal del juez. Siguieron las multas , después de que Engoron dijera que el ex presidente violó la orden.

Mientras tanto, los abogados de Trump se han quejado repetidamente ante el tribunal por las notas del secretario al juez durante el testimonio.

El contenido de las notas no ha sido revelado. Pero los abogados argumentan que los mensajes indican un posible sesgo en contra de su caso.

Engoron insiste en que tiene un “derecho absoluto y sin restricciones” a recibir aportaciones de su secretario, y que no ve cómo ese consejo puede ser un indicador de parcialidad. Le dijo a la defensa el jueves que podría ampliar la orden de silencio para incluir a los abogados si alguien vuelve a referirse a un miembro de su personal.

Después de que el juez comenzara la sesión del viernes diciendo que esperaba haber sido claro, el abogado de Trump, Christopher Kise, argumentó nuevamente que si el juez estaba “recibiendo información de alguien con un sesgo potencialmente demostrable – o, al menos, hay una apariencia de ello – Tenemos que dejar constancia de eso”.

Un registro que documente las preguntas u objeciones que se plantearon durante un juicio es clave para cualquier apelación.

Engoron dijo que se había hecho el registro y que no quería “más comentarios sobre mi personal y cómo me comunico con ellos”.

“Más tarde el viernes, emitió una orden escrita que prohibía a todos los abogados del caso hacer declaraciones públicas sobre “cualquier comunicación confidencial, en cualquier forma, entre mi personal y yo” y amenazaba con “sanciones graves” por cualquier violación.

