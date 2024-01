La exprimera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, se solidarizó con la actriz Margot Robbie y la directora Greta Gerwig, después de que no resultaran nominadas a los premios Oscar por la película Barbie.

"Greta y Margot. Aunque apesta ganar la taquilla pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las aman", escribió Clinton, excandidata presidencial, en su cuenta de X.

"Ambas son mucho más que Kensuficientes", dijo, jugando con el nombre de Ken, el personaje interpretado por Ryan Gosling, quien sí fue nominado en su rol de actor secundario.

El posteo se llenó de comentarios. Mientras algunos elogiaron a Hillary por solidarizarse y criticaron que Robbie no haya sido nominada, acusando "machismo", otros se burlaron de la demócrata, recordando que perdió en las elecciones de 2016 contra Donald Trump. "¿Sabes bastante acerca de esperar ganar y quedarte corta, verdad?", escribió un usuario.

Barbie generó unos 337 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la película más taquillera de 2023. Sin embargo, el éxito no se ha visto reflejado en la temporada de premiaciones, donde se ha llevado premios menores. En los Globos de Oro, estrenó la categoría de Mejor logro cinematográfico y de taquilla.

"No hay Ken sin Barbie"

Al ser una película defensora del feminismo, causó una gran polémica que Gosling fuera nominado al Oscar, pero la protagonista y la directora no.

El mismo actor reaccionó, lamentando que sus colegas no fueran nominadas. "Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken".

Sin embargo, añadió, "no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo... Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto.

"Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen".

Además de Gosling, fue nominada al Oscar por esta película la actriz America Ferrera como actriz de reparto.

