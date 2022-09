"Enemigos han usado la prensa para sus intereses"

Sin haber tenido cargos o ambiciones políticas, tal y como lo describe él mismo, tuvo que renunciar al Banco Mundial donde trabajó por varios años, para regresar a su país y cuidar a su madre de tiempo completo. El único puesto que ocupó Rodrigo Chaves fue ser ministro de Hacienda, cuando Carlos Alvarado, ahora expresidente de Costa Rica lo invitó a que manejara las finanzas del país.



“Con un grupo de amigos entramos a un partido muy nuevo, el que menos financiamiento y estructura política tuvo en campaña, hubo 25 candidatos a presidente y el resto es historia; porque aquí estoy de Presidente de la República tratando de cambiar este país. La democracia requiere del consenso y la legitimidad que tenga el pueblo del gobierno, de sus sistemas, y la mejor manera de protegerla es demostrando que se genere prosperidad para las personas, donde las reglas del juego sean iguales para todos. En Costa Rica, los niveles de abstención electoral fueron creciendo, una desilusión con el régimen democrático; producto de la corrupción, de gobernar para algunos, y hay que corregir esto, y en esto estamos absolutamente avocados”, dice en su primera entrevista y en exclusiva a un medio internacional al cumplir sus primeros tres meses de gobierno, en el que defendió a la democracia de su país, ya como presidente de su país.



Rodrigo Chaves comenta por qué duró muy poco como ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado; responde: “Duré seis meses en Hacienda y me di cuenta de todas las cosas que podíamos mejorar en Costa Rica, incluyendo la corrupción que ha atrapado al país. Alvarado me despidió porque tuvimos una serie de diferencias muy importantes respecto a las políticas públicas. En Costa Rica existen muchísimos monopolios privados que el gobierno le otorgó a gente bien conectada políticamente. Y empecé a atacar esas situaciones, dentro del Consejo de Gobierno, en tratar de bajar los precios de la electricidad etc., pero la gota que derramó el vaso, fue que el presidente Alvarado convocó al Congreso una ley para sacar a las municipalidades de la regla fiscal, para que hicieran lo que quisieran en términos del gasto público. Le dije que como ministro de Hacienda no podía aceptarlo, él (Carlos Alvarado) me dijo que sólo era porque los diputados querían discutirla, que sí la aprobaban él la vetaría. Y cuando la aprobaron, yo le pedí el veto, me dijo que no. Referente a esto le envíe una carta que se hizo pública, diciéndole que, como ministro de Hacienda, al firmar esa ley, él estaría dañando al país, y efectivamente fue lo que pasó después. Y me destituyó, ya no quería seguir trabajando para un gobierno que estaba cometiendo grandes errores en política pública”.

Tras las diferencias con Carlos Alvarado, y de cómo recibió al país, el mandatario comenta si el ex presidente e integrantes de su gobierno pudieran ser investigados, por casos de corrupción, argumentó: “Muchísimo desorden desde todo punto de vista, muchísimo. Hay una situación fiscal muy dura que se agrava con la situación de los mercados globales, amplia corrupción, por ejemplo, tenemos necesidades urgentes de mantener nuestra red vial y ni siquiera tenemos los contratos con los mecanismos para poder empezar a reparar la red vial, producto de casos de corrupción, y estamos reconstruyendo desde cero. Los desafíos son importantes, y los problemas hay que solucionarlos, y los estamos haciendo de manera muy efectiva y agresiva; incluyendo esos monopolios privados como en el arroz, en las medicinas y en otros mercados que está causando que los grupos poderosos de Costa Rica se sientan muy incómodos. Perdiendo beneficios a costa de la mayoría de la población, y ya los perdieron porque no hay marcha atrás.



El gobierno de Costa Rica no investiga, lo hace el Poder Judicial, lo que hacemos como gobierno es presentar las denuncias al Poder Judicial, de hecho, por primera vez en la historia de nuestro país el Ministerio de Educación Pública denunció penalmente a dos exministros de educación, por corrupción en el manejo de alquileres multimillonarios de ese ministerio y de falta de probidad. Le corresponde al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República hacer las investigaciones del caso, y si fuese necesario llevarlos a juicio ante los tribunales. Me parece que es importante que cualquiera que haya cometido delitos de corrupción pasen por los tribunales, que haya un proceso justo y que tengan que pagar los que tengan que hacerlo. Es un pecado imperdonable robarle recursos a la gente de una patria, especialmente a los más humildes, y si hubo corrupción de cualquier tipo, en cualquier área, donde estamos levantando la información, tienen que enfrentar a la justica”.



Chaves Robles fue cuestionado sobre si con esto pudiera tener enemigos, entre ellos a la prensa, dijo: “Claro que tenemos enemigos, en ciertos segmentos de la industria, que han usado los medios de prensa para avanzar sus intereses políticos y económicos. Algunos medios de prensa, muy pocos, porque se creen importantes, y porque controlan parte de la opinión pública. Pero mi gobierno es sumamente respetuoso de la libertad de prensa, no hay ningún medio cerrado, o algún periodista detenido, ni lo habrá. Que ésta no se debe usar para difamar, y mi gobierno está absolutamente comprometido con la libertad de prensa”.



A tres meses de su gobierno el mandatario dice por dónde ha empezado, menciona: “Generar empleos, bajar el costo de la vida, y eliminar la corrupción. En empleos estamos atrayendo inversión extranjera directa de una manera agresiva, quitando todas las restricciones a la inversión tanto de extranjeros como nacionales, estamos eliminando 163 regulaciones absurdas que hace difícil hacer negocios. Dando certeza jurídica de que la economía va a estar funcionando bien, y estamos trabajando muy bien; de hecho, contrario a la mayoría de los países del mundo, Costa Rica en mi administración se está abriendo a la economía mundial. Negociando el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, solicitamos la misión de Costa Rica con la Alianza del Pacifico, de la cual México forma parte, y ya solicitamos la misión de Costa Rica a la iniciativa de comercio de la Alianza transpacífica que incluye a once de las economías más grandes de Asia.

"Costa Rica está abierta al mundo, y la estamos abriendo más. la generación de empleos bien pagados, bajar el costo de la vida, hemos logrado bajar el tipo de cambio en una reducción significativa, le pusimos un alto a el precio de los combustibles en la estación de servicios. Eliminamos los monopolios privados que tenían un grupo de cinco arroceros para el cereal más consumido en el país, estamos bajando el precio de las medicinas, que en este país es excesivo precisamente por prácticas monopólicas, bajamos el precio de la electricidad y la vamos a bajarla más, ésto, dentro del marco de la responsabilidad fiscal sin crear déficit y sin problemas macroeconómicos, como se ha hecho en otros países, y eliminar la corrupción”.



Para el presidente de Costa Rica eliminar la corrupción tiene que ver nombrando a la gente correcta, menciona: “Para eliminarla, es nombrando a las personas correctas, gente que no tiene problemas en las redes de corrupción, ni sus huellas dactilares, es lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos cuarenta años, que es corrupción en el gobierno. Y el pueblo de Costa Rica nos está apoyando, tenemos niveles de popularidad o de aprobación muy altos, la encuesta más baja que he visto es del 70% y la más alta es del 91.7% y creo que lo estamos haciendo bien.



En estos tres meses se ven avances significativos, no me gusta presumir, pero los comentarios es que nosotros hemos hecho más que otros gobiernos, y es porque la gente ve que estamos entrándole duro y de frente a los problemas que otros (gobiernos) prefirieron ignorar o en algunos casos hasta patrocinaron”.