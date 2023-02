En EU las mujeres se empoderan en la política

Nueva York.— En un mundo en el que las mujeres representan casi la mitad de la población (49.58%), su papel al frente de grandes compañías sigue siendo anecdótico. De las 500 empresas que aparecen en la famosa lista Fortune, que clasifica las mayores firmas por sus ingresos en todo el mundo, sólo 24 son mujeres, es decir, 4.8%. En el ámbito político, Estados Unidos marca un hito en 2023. Y lo hace batiendo récord de mujeres, 149, que sirven en el Senado y la Cámara de Representantes desde enero. Gran noticia, pero aún queda mucho por hacer. De momento el papel femenino sólo representa una cuarta parte en el Congreso. Además, este año fue el turno de las mujeres gobernadoras. En enero, casi 25% de los dirigentes estatales de la nación serán mujeres. El país se encuentra en medio de un cambio de ruta importante.

Las mujeres que se presentaron en el Congreso las pasadas elecciones de medio término desafiaron todas las probabilidades, porque en esta ocasión los propios partidos nominaron menos candidatas que en 2020 y las posibilidades de un triunfo femenino eran menores.

Aun así, hay que remarcar que “son sólo dos mujeres más en el Congreso que el máximo anterior y el triunfo femenino no alcanzó máximos históricos en todas las oficinas”, explicó a EL UNIVERSAL Kelly Dittmar, académica y directora de investigación del CAWP (Center for American Women and Politics).

“El número de candidatas a cargos públicos varía según el nivel del cargo”. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes su presencia fue igual que en 2020. “Todo esto demuestra que las mujeres lograron algunos avances en las elecciones de 2022 y un progreso notable en el poderoso cargo de gobernadora, pero que el ritmo de cambio en la representación de las mujeres se desaceleró en comparación con los dos ciclos anteriores. Esto sirve como un importante recordatorio de que, si bien las cosas están cambiando para las mujeres, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la paridad de género en la política estadounidense”, añadió en su respuesta.

La buena noticia es que un número de mujeres se postuló a gobernadora y se batió también récord de ganadoras, con 12 mujeres al frente de 12 estados a partir de enero de este año.

Y esto, apuntó Kelly, “contribuye a la ruptura del supuesto de que los hombres blancos son los más adecuados para el liderazgo presidencial”. Destaquemos, por ejemplo, Alabama, donde Katie Britt pasó a la historia como la primera mujer electa para el Senado de este estado. Hasta ahora las mujeres sólo habían llegado a este cargo para ocupar vacantes, pero nunca habían sido nominadas per se.

En Massachusetts, la demócrata Maura Healey se convirtió en la primera gobernadora abiertamente lesbiana en la historia de Estados Unidos, además de primera mujer electa también. Y cuenta con un apoyo importante, porque tiene como compañera de fórmula a otra mujer, Kim Driscoll, que le apoyará como vicegobernadora.

Este 2023 es también un año de cifras récord en otros aspectos: máximo histórico de mujeres de color en el 118 Congreso, y de latinas (cuatro más con un total de 18) y negras (una más con un total de 27) en la Cámara.

Un dato para recordar: más de un tercio de todas las mujeres en el Congreso de Estados Unidos vienen de minorías étnicas.

Para entender esta clara marea femenina es importante girarnos y poner la vista en los votantes. Muchos expertos ya predijeron en su momento que la decisión del Tribunal Supremo, el verano anterior, de anular a Roe vs. Wade, limitando el derecho al aborto a las mujeres a nivel federal, empujaría a este grupo de la población a participar en las elecciones de medio termino a niveles récord, y así ha sido.

Una encuesta de la Universidad Baldwin Wallace mostró que esta decisión del Tribunal Supremo fue un gran motivador para las mujeres y los votantes demócratas de Ohio cuando se dirigieron a las urnas. Dicha dinámica, que se vio en varios estados, provocó que el pasado 8 de noviembre la anunciada “ola roja” a favor del Partido Republicano nunca llegara. Las votantes femeninas y los jóvenes ayudaron mucho a que los demócratas mantuvieran su mayoría en el Senado. En este 2023, Estados Unidos está mostrando al mundo que un avance en igualdad es posible.

No deben tampoco pasarse por alto los futuros pasos de dos mujeres que han marcado y marcarán la política estadounidense: la congresista demócrata Nancy Pelosi y la vicepresidenta Kamala Harris. La primera anunció que a pesar de que dejó su cargo como presidenta de la Cámara de Representantes, seguirá siendo miembro del Congreso al servicio de San Francisco.

“No buscaré la reelección para el liderazgo demócrata en el próximo Congreso”, anunció ella misma. Pelosi, que ha estado en su cargo las dos últimas décadas, tiene 82 años y fue la primera y única mujer hasta el momento que ha ocupado este puesto. “Para mí, ha llegado la hora de que una nueva generación dirija el caucus demócrata que tanto respeto, y estoy agradecida de que haya tantas personas preparadas y dispuestas a asumir esta increíble responsabilidad”. Pelosi ha sido una de las mujeres más peleonas y poderosas que este país ha tenido y su agenda de logros es larga. Uno de los más remarcados fue la aprobación en la época del expresidente Barack Obama de la Ley de Cuidado a Precio Asequible (Affordable Care Act). Gracias a ella, más de 20 millones de ciudadanos cuentan con seguro de salud médica en este país.

La segunda, la compañera de fórmula del presidente Joe Biden, Kamala Harris, es una de las opciones a pelear por el puesto de mandatario (a) de Estados Unidos si finalmente Biden anuncia que se retira de la carrera presidencial.

Kamala ya pasará a la historia como la primera mujer en llegar tan lejos en la política estadounidense, pero aún podría escribir más páginas en la historia femenina en las próximas elecciones a la presidencia que se celebrarán en 2024. Muchos ven en ella a la sucesora a ocupar la Casa Blanca y desde luego una importante ventana a un futuro femenino más prometedor.

“Las mujeres que ya han ganado la presidencia han ayudado a allanar el camino para que una mujer gane la presidencia y la vicepresidenta Kamala Harris también ha demostrado muy claramente la capacidad de una mujer para servir en el más alto nivel de liderazgo político de EU. Si bien las mujeres continuarán enfrentándose a distintos desafíos al postularse para presidente, nos estamos moviendo en la dirección correcta para ver a una mujer tener éxito cuando surja una oportunidad”, dijo Dittmar.

De acuerdo con esta académica del Centro para la Mujer y la Política Estadounidense, las mujeres progresan en todas las industrias y sectores de Estados Unidos, “y ese éxito ayuda a desafiar las concepciones de los roles y responsabilidades ‘apropiados’ de ellas”.

Explicó que la política de ese país se ha quedado “a menudo atrás en términos de diversificación, por género y raza, de quién tiene el poder. Esto sigue siendo cierto, pero estamos viendo avances, especialmente en las elecciones más recientes”, añadió refiriéndose a los comicios de medio término celebrados el pasado 8 de noviembre.

Ante una mayor diversidad

Dittmar no considera que haya una discriminación femenina en cuanto a la edad. También aseguró que nos encontramos cada vez ante una “mayor diversidad y esto es importante para garantizar que se incluya una gama completa de experiencias de mujeres en el debate y la deliberación democrática”. En este sentido, otra figura femenina importante dentro de la política estadounidense es Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), que a sus 29 años se convirtió en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos en 2019. Sus dos primeros años en Washington han sido cuanto menos movidos. Ella ha dicho en más de una entrevista que el acto de protesta “crea comunidad”, y cuando los políticos se unen a él es importante “porque las personas sienten a sus funcionarios electos cerca”.

Esa es su filosofía, siempre al lado del pueblo. Sobre todo, a la hora de apoyar el movimiento de mujeres revitalizado que siguió a la elección de Donald Trump en 2016 y marcó un antes y un después en la sociedad estadounidense y en la política del país.

El día que juró su cargo vistió un traje blanco, en un guiño al movimiento no declarado públicamente en el que muchas mujeres clave en la idiosincrasia política estadounidense decidieron usar este color en momentos decisivos de su carrera: como Hillary Clinton, la fiscal Geraldine Ferraro y la congresista de color Shirley Chisholm. Muchos ven en AOC una promesa de continuidad en la lucha por los derechos y puestos de las mujeres desde las filas más jóvenes del país. Al fin y al cabo, el futuro de Estados Unidos.