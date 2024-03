Miami.— Las elecciones en Estados Unidos llegan este 5 de marzo a un momento clave, con el Supermartes, en el que demócratas y republicanos se juegan alrededor de una tercera parte de los delegados para las convenciones nacionales de julio (en el caso republicano) y agosto (demócratas), de las que saldrá el candidato presidencial para los comicios de noviembre.

En otros años electorales más competidos, el Supermartes es el parteaguas entre los contendientes; en este año básicamente hay sólo un candidato claro por cada partido: Joe Biden por los demócratas y Donald Trump por los republicanos.

Este 2024 suman 15 estados los que votarán en esta jornada en caucus o primarias: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia, y un territorio, Samoa Americana, también participará en el proceso.

Lee también: Trump declara en un mitin su amor por Milei: "Lo amo porque me ama"

Además, se darán a conocer los resultados de la contienda demócrata en Iowa, que se realiza por correo durante varias semanas. Los republicanos de Iowa celebraron su caucus a mitad de enero.

El presidente estadounidense, Joe Biden, en Brownsville, Texas, el 29 de febrero pasado. Foto: de Adam Davis. EFE

Estarán en juego los delegados de los dos estados más poblados: California y Texas, por lo que son los que generan más atención.

“La realidad es que la atención estará particularmente centrada en los estados grandes como California y Texas, que tienen un número significativo de delegados”, comenta Pablo Salas, analista y politólogo desde Miami, Florida, a EL UNIVERSAL.

“Las victorias en estos estados estarían reforzando el panorama de la nominación, si hubiera más de un candidato fuerte peleando en la contienda, pero ya todos sabemos quién va a quedar en cada partido”, añade el experto.

Lee también: VIDEO: ¡Trump también mezcla nombres!; confunde de nuevo a Obama con Biden

Algunos votantes de origen hispano coinciden en que “preferiría que no fueran ellos [Biden y Trump] los candidatos y no sólo porque están ya muy mayores, especialmente porque ninguno de los dos está comprendiendo cómo va caminando el planeta tan aceleradamente”, resume uno de ellos.

“Lo único que hace cada uno es concentrarse en los defectos del otro; en lugar de hablarnos de las bondades de sus propuestas”, comenta otro. “Estados Unidos necesita sangre nueva en la Casa Blanca, es urgente”, agregan.

En el camino hacia las primarias del Supermartes 2024, las encuestas muestran un panorama bastante definido en ambos partidos.

En el lado republicano, el exmandatario Trump ha consolidado su posición como el favorito con más de 50% de preferencia de sus correligionarios para ser el candidato presidencial, de acuerdo con encuestas como el Pew Research Center, así como el New York Center y el Colegio Siena.

“Las estrategias de Trump [en su campaña] no muestran en sí una estrategia diferente a 2016 o 2020, los migrantes y la frontera con México son su bandera más importante”, señala Salas.

“Veamos cómo lo proyecta este enfoque durante el Supermartes, que para nadie será una sorpresa”, declara a este medio.

Nikki Haley, prácticamente la única rival de Trump, tiene el desafío de ganar terreno durante la jornada para poder mantener viva su campaña.

Sin embargo, los sondeos y el análisis político sugieren que el expresidente Trump mantiene una ventaja considerable, reforzada por su dominio en estados clave que votarán durante ese día.

“Nikki ya no tiene nada que hacer en esta contienda”, dice el analista a este diario.

Nikki Haley, precandidata republicana, durante un mitin en Centennial, Colorado, el martes pasado. Foto: de David Zalubowski. AP

Después de su derrota en Carolina del Sur, donde fue gobernadora, Haley prometió que “la lucha continúa”. Sandie Ellis, una mujer de 66 años, de Columbia, la capital de Carolina del Sur, declaró que votó por Trump; sin embargo, indicó que “absolutamente” tendrá en mente a Haley para el futuro.

Tras perder, el plan de Haley era recorrer el país, al trasladarse al menos siete estados y Washington, DC, en lo que podría ser la recta final de su campaña, indica Natalie Allison, reportera del medio Politico.

“Estamos enfocados en los estados del Supermartes en el futuro. No voy a detenerme cuando 70% de los estadounidenses digan que no quieren a Donald Trump o Joe Biden. Vamos a darles una opción”, expone Haley a CNN.

Mientras, en el Partido Demócrata la situación es menos competitiva dado que Biden, como presidente en ejercicio, busca la reelección y no enfrenta desafiantes significativos dentro de su agrupación para la nominación rumbo a noviembre.

“Este año electoral ha llevado a que las primarias demócratas se consideren más bien un procedimiento formal, con un resultado que también ya todos conocemos”, expresa Salas.

Biden no alcanza 50% de preferencia entre sus correligionarios para ser el candidato presidencial, pero no hay nadie más enfrente de él. “Los gurús de la política demócrata consideran que no deben mover la estrategia y que Biden volverá a vencer a Trump en las urnas”, de acuerdo con el experto Salas.

Estas dinámicas establecen un contexto interesante para el Supermartes, en el que se espera que Trump solidifique aún más su liderazgo en la nominación republicana, mientras que el lado demócrata se centrará más en la movilización y preparación para las elecciones generales, dada la probable reelección de Biden como su candidato.

El Supermartes es uno de los días más significativos en el proceso de las elecciones primarias en Estados Unidos, “normalmente es un día crucial porque ofrece una gran cantidad de delegados a los candidatos presidenciales de los partidos, lo que puede ser decisivo en la consolidación de un candidato, pero hoy ya sabemos quiénes se los van a llevar en ambos partidos”, dice Salas. Pasado el Supermartes, en marzo habrá ocho fechas más para las primarias y caucus presidenciales y en abril se llevarán a cabo otras siete, para llegar a las convenciones nacionales y formalizar al candidato.

Los republicanos celebrarán su Convención Nacional del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, mientras que los demócratas lo harán un mes después, entre el 19 y 22 de agosto en Chicago, Illinois.