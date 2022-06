Embajador de EU en México, Ken Salazar, critica leyes migratorias; llama a migración segura

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó hoy la muerte de al menos 50 migrantes que fueron abandonados el lunes en un tráiler en San Antonio, Texas, y culpó a las “leyes migratorias rotas” que tiene su país.

“La horrible y trágica muerte de al menos 50 seres humanos en San Antonio anoche es resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales”, dijo en su cuenta de Twitter, y subrayó la importancia de implementar la Declaración sobre Migración adoptada durante la Cumbre de las Américas para “ofrecer una migración segura, ordenada, humana y legal”.

También llamó a que los “traficantes y cárteles que se benefician del sufrimiento humano rindan cuentas” por sus acciones.

The horrific and tragic deaths of at least 50 human beings in San Antonio TX last night is the result of a broken and dysfunctional migration legal order, and underscores the imperative of #SummitAmericas Migration Declaration to provide safe, orderly, humane, and legal migration

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 28, 2022