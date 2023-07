El hombre que denunció a Christian Brueckner, principal sospechoso por la desaparición y posterior asesinato de la niña británica Madeleine McCann, habló por primera vez sobre el caso en una entrevista exclusiva que ofreció al diario alemán Bild.

Desde un lugar secreto en el sur de Europa, Helge B. reveló detalles del momento en el que Brueckner le confesó el crimen, la falta de respuesta de Scotland Yard al denunciarlo y cuál es su hipótesis de lo sucedido.

Alguna vez íntimo amigo del ahora detenido por abusar de una turista estadounidense de 72 años, Helge se remontó al primer encuentro que ambos mantuvieron. “Fue en un estacionamiento en Portugal. Parecía alguien bueno”, recordó. Con el paso del tiempo, se hicieron más cercanos y el alemán de 46 años comenzó a abrirse más y más sobre su vida delictiva. “Me dijo que solía escabullirse dentro de hoteles. Era buen trepador. Entraba normalmente por los balcones”.

Hallazgo macabro en el departamento del "monstruo"

En una de las tantas oportunidades en las que Brueckner fue arrestado por la policía de Praia da Luz, aldea de Portugal donde se encontraba el hotel en el que Madeleine y su familia se hospedaron en mayo de 2007, Helge fue al departamento de su amigo detenido por motivos que no detalló.

“Cuando llegué al lugar, la puerta estaba abierta. Entré, registré el domicilio y encontré una cámara de video, un montón de películas y un arma. Luego volvió a mi casa, donde tenía un televisor grande, y vi los primeros videos. Pensé que eran grabaciones comunes hasta que vi un video con una mujer mayor”, precisó.

El video lo horrorizó. “Se podía ver como alguien la azotaba. Estaba atada y tirada en una cama. Tenía unos goggles puestos y no podía ver nada. Sobre el final de la grabación, el agresor se sentaba, a pocos metros de la víctima, y se sacaba la máscara que traía puesta. Vi que era Brueckner”.

También se topó con otro video, “protagonizado” por una niña menor de entre 13 y 14 años y con detalles más escabrosos. “Ese día supe que tipo de persona era”, lamentó.

De inmediato, habló con un amigo policía y su abogado, quienes le aconsejaron no reportar el crimen. Hegel decidió entonces tirar el arma hallada y vender la cámara de video. “Cuando abandoné Portugal, dejé los videos en mi camioneta. Hoy no sé dónde están”, detalló.

La confesión del secuestro de Maddie

Tras el hallazgo, el principal testigo del caso y Brueckner volvieron a verse un año después de que Madeleine McCann, de cuatro años, fuese reportada como desaparecida el 3 de mayo de 2007. “Nos encontramos en el Festival del Dragón, en Orgiva, España. Fue difícil para mí. Yo sabía lo que este hombre había hecho”, dijo.

“Cuando nos sentamos, me preguntó por qué no había vuelto a Portugal. Le dije que desde que una niña había desaparecido allí, el lugar estaba repleto de controles policiales y eso no me servía. También me mostré confundido por no entender como una pequeña podía desvanecerse sin dejar rastro”, recordó. Fue entonces que el presunto raptor de la niña de tres años, con dos o tres cervezas encima, lanzó: “Ella no gritó”.

“Él se dio cuenta de que yo entendía de lo que estaba hablando. Al día siguiente, escapó”, agregó. “Cerca de las 3 o 4 de la madrugada, se subió a su casa rodante y partió sin rumbo. Cuando yo desperté, hablé con los vecinos y fueron ellos mismos quienes confirmaron que se había ido del lugar”, completó.

Las críticas a Scotland Yard y un "robo que salió mal"

Poco después de la confesión de Brueckner, Hegel contactó a la Policía Metropolitana de Londres: “Les dije que conocía a alguien que podría tener algo que ver con eso y di el nombre. Tomaron mis datos personales, mi número de teléfono. Pero nada pasó. Nunca me llamaron”.

No fue hasta 2017, en el marco del décimo aniversario por la desaparición de Madeleine, que el hombre volvió a entablar conversaciones con Scotland Yard. “Tuvieron que pasar diez años para que me escucharan”, les reprochó. Además de los datos que consignó en relación a Brueckner, Hegel también fue citado por la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana -en 2018- como testigo por el abuso de la turista estadounidense.

"Mi teoría es que estaba planeando un robo. Salió mal, se encontró con los niños en la habitación del hotel y secuestró a Madeleine. Probablemente no fue planeado en absoluto. Por lo que sé de él, definitivamente lo creo capaz de algo así. Creo que la secuestró. No sé si terminó matándola”, especuló Hegel sobre lo sucedido.

Y concluyó la entrevista con mensaje para Brueckner, quien enfrenta siete de años de prisión: “Christian, espero que no te salgas con la tuya con esta historia, con todo lo que hiciste. Él niega que estos videos existan. Los videos existieron. Lamentablemente, hoy están desaparecidos. Pero yo los vi”.

