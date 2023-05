Washington.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, indicó que el Título 42 dejará de aplicar en la frontera con México el 11 de mayo a las 11:59 de la noche, hora del Este de EU, pero advirtió que, a partir de ese momento, habrá “consecuencias más duras para la gente que cruce la frontera ilegalmente”.

En un nuevo llamado a los migrantes para que no se dejen engañar, Mayorkas dijo que la frontera no estará abierta y que quienes crucen de forma irregular, y no por las vías que marca el gobierno estadounidense, serán procesados bajo el Título 8, deberán salir del país y no podrán volver en cinco años. “Somos un país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes”, subrayó.

Reconoció que el gobierno de Estados Unidos espera “grandes cifras” de arrestos de migrantes irregulares en su frontera con México “en los próximos días y semanas”, tras el levantamiento del Título 42, una norma bajo la que ha estado llevando a cabo deportaciones de manera expedita con el pretexto de la pandemia.

“De hecho, ya estamos viendo cifras altas de detenciones en ciertos sectores” de la frontera, apuntó el responsable.

Destacó que el personal del DHS, las instalaciones y las comunidades en la frontera están “bajo una presión increíble” y auguró que el plan puesto en marcha por el gobierno arrojará resultados, pero que llevará tiempo.

Mayorkas se quejó de que los traficantes de personas estén esparciendo "información falsa" afirmando que la frontera de Estados Unidos con México estará abierta tras el 11 de mayo: "No lo va a estar, están mintiendo a la gente", sentenció.

Departamento de Seguridad realiza campaña contra información falsa sobre el ingreso a EU

Por ese motivo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) inicia hoy una campaña digital de publicidad en Centroamérica y Sudamérica para contrarrestar “las mentiras de los traficantes con información precisa sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

“Como han podido ver por las imágenes de vuelos de deportación y las detenciones por parte de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar de forma irregular es ilegal y que aquellos que no son aptos para (recibir) ayuda serán devueltos rápidamente”, remarcó Mayorkas.

Por otro lado, el secretario del DHS culpó al Congreso de la situación actual por dejar que siga vigente un sistema migratorio “anticuado y roto” durante dos décadas, pese al consenso de que se necesita “desesperadamente” una reforma.

“También es resultado de la decisión del Congreso que no nos hayan proporcionado los recursos que necesitamos y hemos pedido”, agregó.

