¿El celular podría usarse para saber si una mujer en EU abortó? Es posible y así sería

En medio de la polémica desatada en Estados Unidos ante la posibilidad de que la Corte Suprema anule el histórico fallo del caso de Roe contra Wade que legalizó el aborto en el país, las mujeres tienen una nueva preocupación. ¿Puede su teléfono celular delatar si han tenido un aborto?

La respuesta es sí. Y en caso de que el aborto se convierta en delito en algunos estados, la duda es si el rastro de datos de una persona podría usarse como evidencia.

De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, ya es común que las fuerzas del orden utilicen el contenido de los teléfonos de las personas, incluida la ubicación y la información de navegación, a la hora de investigar sospechosos. Por ejemplo, para acusar a uno de los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, se usaron datos de su teléfono, además de registros de Facebook.

¿Cómo el teléfono puede revelar si alguien se sometió a un aborto?

Los smartphones pueden recabar información detallada sobre el paradero de una persona. De este modo, si visitó alguna clínica donde se practican abortos, quedará registrado en el teléfono.

En Estados Unidos es común, además, que las mujeres utilicen apps para llevar la cuenta de sus menstruaciones.

La activista Elizabeth C. McLauglin, fundadora del Gaia Project for Women's Leadership, explicó lo siguiente: “Si piensas que los datos que muestran cuándo menstruaste por última vez no son de interés para quienes están por prohibir el aborto, vaya esta llamada de alerta”, tuiteó.

“Si combinas esa información con el rastreo de tu ubicación y en qué lugar buscaste atención médica, puedes convertirte en el blanco de alguien”.



Que las apps del teléfono recopilen información no sería problema si no fuera porque en muchos casos, las políticas de las empresas incluyen el derecho de vender esa información a otras firmas, o personas que puedan pagar por ella.

De acuerdo con el Post, apenas el martes pasado, el blog Motherboard, de la revista Vice, reveló que por 160 dólares, compró los datos de una semana de la compañía SafeGraph, que mostraban de dónde venían las personas que visitaron más de 600 clínicas de Planned Parenthood y adónde fueron después.

Es cierto que los usuarios pueden desactivar la función de localización, pero al hacerlo bloquean funciones, desde la solicitud de comida hasta la de servicios como Waze.

Eso, sin contar con el historial que puede tener el teléfono de una persona que ha buscado información de clínicas que practiquen abortos, o de medicamentos para abortar.

La búsqueda de información sobre clínicas y medicamentos puede dejar un rastro de registros con Google, que en algunos casos guarda consultas en el perfil de un usuario.

Nadie sabe, por ahora, qué tan restrictivas pueden llegar a ser las leyes que se aprueben en los estados contra el aborto. Pero ahora, las estadounidenses deberán cuidarse hasta de sus teléfonos inteligentes.

