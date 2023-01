Economía y migración serán clave en EU

Miami.— Pobreza, desempleo, inflación, junto con el continuo impacto de la guerra en Ucrania marcarán la agenda en Estados Unidos en este año que inicia, y que será clave en la carrera presidencial con miras hacia 2024.



Economía e inflación

2023 inicia con una de las inflaciones más dramáticas de la historia reciente, no vividas desde hace 40 años. “En noviembre de 2022 la inflación había bajado de 7.7% a 7.1% lo que nos está dando un respiro y esperanza de que así continúe, a la baja” comenta a EL UNIVERSAL Iván Jiménez, economista dominicano radicado en Miami, Florida, hace más de tres décadas.



En lo que se refiere al incremento de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la Fed, varios especialistas consultados coinciden en que aún se verán, al inicio de 2023, uno o dos incrementos más y de ahí comenzarán a bajar otra vez a lo largo del año. El 15 de diciembre pasado el interés lo situó la Fed en el 4.25%.

Los especialistas esperan que el interés baje hasta por lo menos 3% durante el año que inicia, lo que va a beneficiar en toda la Unión Americana los productos y servicios en general. “Pero especialmente al negocio de bienes raíces”, dice a este diario Andrea García, profesional del ramo en San Diego, California. “En los últimos tres años los precios —de viviendas y negocios— subieron hasta 40%. Las tasas hipotecarias rebasaron la frontera del 7% de interés en octubre pasado”



En enero entra en vigor también la ‘Ley de Reducción de la Inflación’, que traerá créditos fiscales de eficiencia energética de las familias y ciertos topes a los costos de ciertos medicamentos para adultos mayores.



El efecto de guerra



Dos de las causas más importantes de la desaceleración económica y una alta inflación en productos y servicios han sido la pandemia de Covid y la invasión de Rusia en Ucrania. Aunque la emergencia sanitaria ha cedido, los contagios en China y la relajación de medidas hace temer nuevos brotes o cepas, lo que abonará al nerviosismo mundial en 2023.

El 24 de febrero se cumple un año de la guerra en Ucrania, un conflicto que, según el analista internacional Jaime Ortiz, “podría terminar más pronto de lo que creemos debido a que las tropas rusas han ido en retiro, los soldados están muy desmotivados y el propio Vladimir Putin ha dejado entre ver que se va a ir”.

Se trata, afirma, de “una buena noticia porque una vez que suceda la tensión mundial va a relajarse y las economías también. Sin embargo hay que seguir de cerca la actitud beligerante de Corea del Norte y de Irán”, dos factores que pueden causar inestabilidad en Estados Unidos.

Desempleo y pobreza

Durante el inicio de 2022, la Unión Americana tenía una tasa de desempleo de 4%, pero al terminar el año, oscilaba entre 3.5 y 3.7%. “Un extraordinario logro si consideramos los índices que alcanzó durante la pandemia; la caída —del desempleo— es la más grande desde hace medio siglo”, publicó recientemente el analista Federico Rodríguez. “Pero los aumentos que la Fed ha tenido que llevar a cabo para el control de la inflación es probable que afecten esta estabilidad” en el año que comienza.



“Las medidas que tomó el gobierno federal de estímulo económico fueron muy importantes para lograr una recuperación muy rápida, jamás registrada en la historia del país” subraya Rodríguez. Se espera que el promedio de desempleo durante 2023 este alrededor será de 4.6%.

Lo que no se ha podido domar son los índices de pobreza en Estados Unidos. Durante 2020, en plena pandemia, el nivel más alto fue de 11.4%. En 2021 se incrementó ligeramente a 11.6% y en el año que acabó llegó a 11.8%. Para 2023 se proyecta que el índice de pobreza pueda situarse en alrededor del 12%.



Migrantes y Titulo 42

El asunto más inmediato en materia de migración para 2023 en la Unión Americana es el la continuidad, o no, del Título 42. No se prevé una decisión sobre el Título 42 antes de febrero. “Sea que el ‘Titulo 42’ deje de funcionar o no, las decenas de miles de migrantes esperando en la frontera mexicana para entrar y los que vienen en camino, van a crear un verdadero caos humanitario”, advierte el abogado especialista en inmigración José Jordán. “De hecho ya es [una crisis humanitaria], pero no lo han querido reconocer ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México”. De acuerdo con el especialista, el ‘Titulo 42’ tendrá que dejar de aplicarse en 2023. “No pueden mantener la frontera así porque les va a explotar”, argumenta.



Al mismo tiempo, cada estado sureño de la Unión Americana está tomando sus propias acciones para coadyuvar a que migrantes no se salten la barda y se cuelen sin papeles. El estado más represivo sigue siendo Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, ha declarado un estado de emergencia, llamando a los migrantes terroristas y llevando a la Guardia Nacional a que auxilien a la Patrulla Fronteriza para impedir el paso a los migrantes.



En contraposición está California, donde el gobernador demócrata, Gavin Newsom, mantiene una política de estado santuario y, aunque la patrulla fronteriza hace su trabajo, ningún elemento policiaco o autoridad estatal puede detener o denunciar a un migrante sin papeles.



Tras el nuevo fracaso para poner fin al Título 42, la Casa Blanca dijo que renovará esfuerzos en este 2023 para la aprobación de una reforma migratoria integral, aunque las perspectivas de éxito son mínimas. Más cuando, aunque sea por la mínima, los republicanos tendrán mayoría en la Cámara de Representantes a partir de este 3 de enero, cuando asume el Congreso elegido en los comicios de noviembre pasado.



Narcotráfico y frontera



La lucha contra el narcotráfico se mantendrá este 2023 como una prioridad, ante el crecimiento del tráfico de drogas y el aumento de muertes en Estados Unidos debido al fentanilo.

Dado que no se prevé un cambio de estrategia, las posibilidades de una mejoría se ven nulas. “A lo más que se podría llegar es a disminuir la entrada de narcóticos y personas, así como el congelamiento y expropiación del dinero del narcotráfico”, dice el abogado Aub.



El proceso electoral

Aunque las primarias republicanas y demócratas, así como las presidenciales, tendrán lugar en 2024, este año que inicia es clave para aclarar el panorama sobre quiénes serán los aspirantes de cada partido que buscarán quedarse con la candidatura, y para perfilar cómo serán las campañas el siguiente año. En el bando republicano ya hay un contendiente: Donald Trump, y un rival peligroso, el gobernador Ron DeSantis, cuya estrella podría apagar la del exmandatario, quien además enfrentará este año más juicios por varios asuntos legales. Biden, de su lado, deberá decidir si va o no por la reelección, lo que permitirá a otras figuras demócratas definir su futuro político, en un partido que no tiene, por ahora, muchas estrellas.