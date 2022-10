Dulces con drogas, un monstruo real en Halloween

Miami.— Después de dos años de pandemia, este 2022 se vivirá un auténtico día de Halloween en Estados Unidos. “Como era antes [del Covid-19] y con muchos niños y niñas en las calles pidiendo dulces y divirtiéndose; conviviendo con los papás”, dice a EL UNIVERSAL Ale Flores, originaria de Nicaragua, pero que radica en la Unión Americana desde hace más de una década. “Va a ser muy lindo ver los disfraces y cómo ellos [los menores] se emocionan y se divierten; incluso hay quienes disfrazan hasta sus mascotas, todos merecemos volver a la normalidad”.

Este 31 de octubre, según la tradición, llegarán brujas y espíritus en pena desde el más allá, con la intención de molestar a quienes se topen con ellos. Para muchos, los dos últimos años de pandemia ya fueron suficiente para vivir en el terror y ahora toca divertirse.

Entre las actividades más divertidas y típicas del festejo están los disfraces, el tallar las calabazas, las decoraciones urbanas y de barrios, parques temáticos, casas de espanto y la visita en algunos lugares de cementerios con ambiente de Halloween.

Una sombra en la fiesta

Sin embargo, un monstruo acecha el festejo: de unos años para acá, Halloween se ve ensombrecido por el tema de las drogas. Las autoridades han pedido estar alertas sobre los dulces que reciben los pequeños, a fin de detectar cualquier anomalía. “En años anteriores hubo casos, los menos, donde se encontró droga en algunos caramelos. Especialmente la marihuana es fácil de introducir [a determinados dulces]”, señala el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD).

“Pero hoy la preocupación debe ir más lejos”, dice Ale Flores, quien tiene planeado salir a pedir dulces con su hijo. “Hay a la venta [en ciudades donde la marihuana es legal] golosinas que ya tienen la droga dentro, como chocolates o gomitas, y se las pueden dar a los pequeños que estén pidiendo dulces”.

Existe un peligro mayor: “Sabemos que los traficantes de droga están usando la fachada de caramelos para introducir fentanilo al país”, explica a este diario el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Alan Regalado. “Los decomisos de pastillas suman millones; todas las agencias encargadas estamos realmente muy atentas para detenerlos, pero sabemos que en las calles [de la Unión Americana] está presente [el fentanilo] y nos preocupan fechas como Halloween”.

“Es muy triste pensar que podemos estar en peligro”, comenta Ale. “Todas las drogas son malas, pero no es lo mismo cuidarse de marihuana [en los dulces] que del fentanilo, que podría matarnos. Sí da cierto temor, pero no podemos paralizarnos, debemos salir y denunciar también cualquier sospecha a las autoridades”.

Tan sólo el 28 de septiembre pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reportó haber realizado el decomiso de fentanilo, un opioide sintético de 100 a mil veces más potente que la heroína, más grande en la historia sumando diversos decomisos en todo el país. 10 millones 200 mil pastillas y 980 libras (445 kilos) de polvo de fentanilo, equivalente a 36 millones de dosis.

Decomisos diarios

California y Texas han sido los estados de la Unión Americana por donde más ha entrado esta droga, pero ahora se suma Arizona. “Casi todos los días estamos decomisando pastillas de fentanilo; en diferentes cantidades, pero la suma de cada día es demasiado”, comenta el agente de la CBP.

La DEA, la CBP y diversas autoridades de Estados Unidos han estado haciendo llamados a las comunidades para que los padres y los adultos en general hablen del fentanilo con los menores, les expliquen lo peligroso que es para que tomen consciencia y también aprendan a cuidarse entre ellos.

Algunas marcas comerciales que se venden clandestinamente en las calles se llaman: Apache, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Jackpot, Murder 8 y Tango & Cash.

“Adicionalmente pedimos a los padres que vigilen a sus hijos, especialmente cuando están en sus computadoras, desde donde pueden acceder a diversas drogas”, explica el agente especial de la DEA, Apolonio Ruiz: “Muchos piensan que no pasa nada porque quizá tomaron una o vieron que alguien la ingirió y no hubo algo más que los efectos de la droga; pero seguramente la tercera o cuarta vez sea mortal y eso es lo que no queremos; una de cada cuatro pastillas es mortal. Es como jugar a la ruleta rusa”.

Expertos en drogas han hecho llamados también para alertar a los padres o adultos que salgan con los menores y sepan reaccionar ante una emergencia, si de repente un niño se desmaya o se convulsiona o se siente confundido. “Tan sólo 13 granos [ojo, no gramos, granos] de fentanilo, del tamaño de 13 granos de sal, pueden matar a un adulto”. Eso indica que tan sólo cinco o seis granos podrían matar a un menor, el equivalente a 1 miligramo.

Síntomas

Un padre de familia puede detectar si su hijo consumió fentanilo si nota síntomas como el que caminen como si hubieran ingerido alcohol, respiran con mucha lentitud, pierden el equilibrio, palidecen y/o se ponen azules. De ser así, la acción tiene que ser inmediata para poder salvar la vida de los niños. El spray nasal conocido como Narcan es una de las medicinas que se usan para combatir una sobredosis de fentanilo; droga que ataca el sistema respiratorio del cuerpo humano. Otro medicamento recomendado en casos de emergencia por fentanilo es el Naloxona.

Expertos en el tema hacen a los padres de familia otra recomendación: revisar, uno por uno, los dulces que reciben los menores, para verificar que todo esté bien. Los cárteles de las drogas han optado por esconder el fentanilo en cajas de dulces populares. Aunque la intención no sea que los menores los consuman, pueden terminar, por error, en la boca de los pequeños.

Este mismo mes, en el aeropuerto de Los Ángeles se detectaron miles de pastillas escondidas en cajas de dulces.

“Con el Halloween aproximándose, los padres deben asegurarse de revisar los dulces que reciban los niños, y no permitirles comer ninguno hasta que los hallan inspeccionado”, recomendó la oficina del sheriff en Los Ángeles tras este decomiso.

Sin embargo, dado que algunas pastillas de fentanilo son tan poderosas que el puro contacto con ellas puede ser mortal, las autoridades piden a los padres que en caso de notar algo extraño, como que la caja está mal sellada o ha sido manipulada de alguna forma, eviten tocar los “dulces” y llamen a las autoridades para que verifiquen que no sea fentanilo.

Por eso, este regreso al Halloween como era antes tiene un sabor agridulce.