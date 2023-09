El diputado paraguayo Rubén Rubin aseguró que estaría dispuesto a ir a la "guerra" contra Argentina y lamentó que Estados Unidos brinde préstamos a esa nación sudamericana para armamento, que es socio comercial de China, mientras que a ellos les pide aliarse con Taiwán y no les ofrecen dinero.

"Como joven paraguayo sí iría a la guerra, sin duda iría por mi patria, entiendo que las prioridades son otras, o pareciera que son otras, tenemos que tener mejores escuelas, hospitales, transporte público", declaró en el Congreso. "Lo que necesitamos son misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático".

Siguió: "Me pregunto, ¿de qué me sirven mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios o de defender nuestras fronteras, hidroeléctricas o acuíferos?". El diputado también cuestionó que "no sé cómo EU les puede prestar plata para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos".

Rubin ha sido una voz crítica por la tensión que hay entre ambos países por la hidroeléctrica Yacyretá.

🔴 #URGENTE | El diputado Rubén Rubin ha dicho en el Congreso del Paraguay que "como joven paraguayo" seria capaz de ir a una "guerra" con Argentina. pic.twitter.com/24vdg9ucUL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 21, 2023

Lee también: Detienen a presuntos sicarios en concierto de Grupo Frontera en Paraguay

El conflicto por la hidroeléctrica Yacyretá

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria de Argentina, Sergio Massa, afirmó en la semana en Misiones que Paraguay debe “miles de millones de dólares” por la construcción de la represa de Yacyretá que afrontó el Estado argentino en los años 80 y 90.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que no entiende “por qué Paraguay le cobra una determinada tarifa de energía a Brasil y otra más cara a Argentina”, en relación a la electricidad que no utiliza y que cede en sus dos emprendimientos binacionales: Itaipú (con el gigante del Mercosur) y Yacyretá.

El ministro de Economía reavivó la tensión que comenzó con Paraguay en torno al cobro del peaje en la Hidrovía, que el país guaraní está cuestionando y que tuvo su correlato en las diferencias que se reavivaron entre Argentina y Paraguay por la represa binacional, situada a la altura de la localidad correntina de Ituzaingó.

Massa había realizado una visita a Santiago Peña hace casi cuatro semanas, tras la cual fue muy criticado por el presidente paraguayo por un supuesto incumplimiento de su palabra. Algunas tapas de diarios de Asunción tildaron a Massa de “mentiroso”.

Hace una semana, tras la incautación que realizó la Prefectura de 10 barcazas paraguayas con combustible que se negaron a pagar el peaje, se reavivó la tensión entre los dos países.

Peña, en una nueva escalada, dio una conferencia de prensa donde anunció que iba a pedir un arbitraje por el peaje en la hidrovía, al tiempo que avisaba que ya no apoyaría a Argentina ante los foros internacionales como el FMI.

Peña también reclamó una supuesta deuda de la Entidad Binacional Yacyretá con Paraguay “de aproximadamente 150 millones de dólares” y avisó que iba a retirar el total de la energía que le corresponde en el emprendimiento binacional, que es el 50%. Normalmente, Paraguay consume entre un 5% y un 15% y cede el resto a la Argentina.

En una movida sin precedentes, Paraguay también tensó las relaciones en torno a Yacyretá cuando abrió las compuertas del vertedero de Aña Cua, algo así como el tapón del embalse de Yacyretá, que se vació parcialmente. Ese enorme reservorio de agua es fundamental para la generación de energía.

Recién 24 horas después, tras la protesta del director de la Entidad Binacional Yacyretá por la Argentina, el ingeniero Fernando de Vido, las enormes compuertas anaranjadas de Aña Cuá volvieron a quedar apenas abiertas para dejar correr un caudal de 1000 metros cúbicos que se considera “ecológico”.

Lee también Santiago Peña asume la Presidencia de Paraguay y promete trabajar por la prosperidad del país

La deuda de por Yacyretá

La represa de Yacyretá se construyó en los años 80 y 90, con el aporte exclusivo del Estado argentino. Paraguay, de acuerdo al tratado, iba a compensar su parte con la cesión de energía generada. Sin embargo, las autoridades de Yacyretá vienen reclamando llegar a un ordenamiento económico y financiero por el cual se zanje la deuda que tiene la Entidad Binacional Yacyretá con el Estado argentino.

Si bien la deuda es de una entidad binacional, en los hechos el pasivo es de Paraguay con Argentina. Por eso hoy Massa, cuando se refirió a la deuda de miles de millones de dólares, dijo primero “de la EBY o de Paraguay con el Estado argentino”.

Según estimó el extitular de Yacyretá por 12 años Oscar Thomas, ante la consulta de La Nación, la deuda en concepto de capital por la construcción de la represa rondaría los 9 mil millones de dólares, mientras que los intereses por esa deuda son de 14 mil millones de la moneda norteamericana. Muy superior a lo que la Justicia norteamericana obligó a pagar por la expropiación de YPF recientemente.

* Con información de La Nación. GDA

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.