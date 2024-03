La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tachó de "arbitraria y abusiva" la diligencia de allanamiento en su contra. En un mensaje a la nación, declaró que "soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma cómo se hace de manera discriminatoria e inconstitucional".

"Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva ", dijo la presidenta Dina Boluarte tras allanamientos de su vivienda y Palacio de Gobierno.

"¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no usa la presidenta? Espero que no sea por un tema sexista o de discriminación", declaró la presidenta Dina Boluarte sobre el uso de sus relojes marca Rolex.

“Por recomendación de mi abogado no voy a declarar sobre el tema de los relojes hasta que declare ante la fiscalía”, dijo la mandataria.

Añadió: "Marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Hago un llamado a los congresistas democráticos a defender el Estado de Derecho. Esta presidenta no se rinde”.

La policía peruana allanó este sábado la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte, en el marco de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito por unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado dentro de sus bienes.

