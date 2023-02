Difunden video de Trump sin declarar pero invocando una y otra vez la Quinta Enmienda

Este martes se difundió un video de la comparecencia de agosto del expresidente estadounidense Donald Trump ante la fiscal general de Nueva York, en la que, tras seis horas, se fue sin decir palabra, luego de invocar una y otra vez la Quinta Enmienda.

En agosto se informó que Trump se había negado a declarar sobre una investigación civil en su contra por sospechas de fraude financiero en el negocio familiar. Sin embargo, no se conocía el video.

En la grabación, una toma cercana del exmandatario, se escucha a Trump decir que “cualquiera en mi posición que no se acoja a la Quinta Enmienda, sería un tonto, un absoluto tonto”.

Lee también Meta devolverá las cuentas de Facebook e Instagram a Donald Trump, reporta Axios

En su momento, Trump dijo que no tuvo más alternativa que invocar ante la juez Letitia James la famosa Quinta Enmienda a la Constitución estadounidense, que autoriza a no testificar contra uno mismo.



Trump: "If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?"

Also Trump, in newly released video as he pleads the 5th: pic.twitter.com/oQyvvpEfVO

— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 31, 2023