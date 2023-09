Tras el deceso de la senadora demócrata Dianne Feinstein, ¿pueden los demócratas perder su estrechísima mayoría en el Senado?

El gobernador Gavin Newsom está bajo una intensa presión para nombrar rápidamente un reemplazo mientras un Congreso amargamente dividido vota un plan de gastos en las próximas horas para evitar un cierre del gobierno.

En los círculos de California se han planteado una variedad de nombres, desde desconocidos hasta famosos, incluida Oprah Winfrey, como posibles reemplazos.

Newsom, mencionado como un posible futuro contendiente presidencial, también tendría que lidiar con complejidades políticas, algunas de su propia creación: en 2021 prometió nombrar a una afroestadounidense si el escaño de Feinstein quedara vacante. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una campaña en el Senado para 2024 para cubrir el escaño cuando finalice el mandato del senador en enero de 2025.

Newsom emitió un comunicado sobre la muerte de Feinstein el viernes por la mañana, elogiando a la senadora sin entrar en el momento de nombrar a un encargado interino para su escaño.

“Dianne Feinstein fue muchas cosas: una senadora estadounidense poderosa y pionera; una de las primeras voces a favor del control de armas; un líder en tiempos de tragedia y caos”, dijo Newsom en el comunicado.

“Pero para mí, ella fue una querida amiga, una mentora de toda la vida y un modelo a seguir no sólo para mí, sino también para mi esposa y mis hijas en cuanto a lo que debe ser un líder poderoso y eficaz. Era una gigante política, cuya tenacidad era equiparable a su gracia. Derribó barreras y techos de cristal, pero nunca perdió su fe en el espíritu de cooperación política”.

“Y ella era una luchadora, por la ciudad, el estado y el país que amaba. En cada carrera que ganó, hizo historia, pero su historia no se trataba sólo de ser la primera mujer en un cargo político en particular, sino de lo que hizo por California y por Estados Unidos, con ese poder una vez que se lo ganó. Por eso debería ser recordada. Simplemente no hay nadie que posea la fuerza, la seriedad y la ferocidad de Dianne Feinstein. Jennifer y yo estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y lloraremos con su familia en este momento difícil”.

La promesa de Newson

Cuando la senadora de California Kamala Harris renunció para convertirse en vicepresidenta, Newsom enfrentó presiones tanto de afroestadounidenses como de latinos y otros grupos sobre una elección de reemplazo. Algunos sintieron que debería reemplazar a Harris, la única mujer afroestadounidense en el Senado de Estados Unidos, por otra mujer afroestadounidense. Pero otros pensaron que ya era hora de que California tuviera su primer senador latino, y Newsom eligió al entonces secretario de Estado de la entidad Alex Padilla para el puesto.

Pero luego prometió que si el puesto de Feinstein quedaba vacante, elegiría a una mujer negra para reemplazarla.

“Él asumió el compromiso y no creo que haya margen de maniobra para que el gobernador no cumpla con su compromiso”, dijo Kerman Maddox, un estratega demócrata y recaudador de fondos con sede en Los Ángeles, que es afroestadounidense.

“Newsom debe cumplir su promesa de nombrar a una mujer negra” si Feinstein renuncia, dijo la asambleísta demócrata Lori Wilson, que encabeza el Caucus Legislativo Afroestadounidense en Sacramento. “Confío en él en su palabra. Actualmente no tenemos ninguna mujer negra en el Senado, por lo que si se presenta la oportunidad, el gobernador debe actuar para ayudar a remediar esta falta de representación”.

Jack Pitney, politólogo del Claremont McKenna College, señaló que cualquier ambición presidencial que pudiera albergar Newsom se vería perjudicada si se retractara de su promesa de nombrar a una afroestadounidense, y señaló que el candidato favorecido por los votantes negros ha ganado la nominación presidencial del Partido Demócrata por cada ciclo desde 1992.

"Lo último que uno quiere hacer si está pensando en postularse para presidente es alienar al ala nominadora del Partido Demócrata", dijo Pitney.

Newsom recientemente dijo que si Feinstein no completaba su mandato seleccionaría un reemplazo interino en lugar de la representante Barbara Lee, la única mujer afroestadounidense que se postula para el cargo de Feinstein. Lee criticó duramente a Newsom por esos comentarios, recordó Politico.

Incluso así, Newsom reiteró este mes que planea nombrar a una mujer afroestaodunidense. "Esperamos no tener que tomar nunca esta decisión, pero cumplo con lo que he dicho públicamente de manera consistente", dijo durante una entrevista del 10 de septiembre en "Meet the Press".

Lee también Muere a los 90 años Dianne Feinstein, la senadora demócrata de California

¿Qué camino tomar?

Al cubrir una vacante en el Senado, Newsom tiene la autoridad de nombrar un sucesor. Incluso podría elegirse a sí mismo, aunque eso es poco probable. Las reglas estatales dictan cuándo deberían celebrarse unas elecciones.

Todas las decisiones de Newsom conllevan riesgos.

Podría verse envuelto en la actual campaña por el Senado y elegir a uno de los candidatos declarados para cubrir una vacante de Feinstein.

Otra opción sería seleccionar un encargado y luego dejar que los votantes decidan en las elecciones del próximo año: alguien que ocupe el escaño, pero que no sea candidato al Senado. Ahí es donde surgen nombres como Winfrey, una celebridad que cumple con la promesa de nombramiento de Newsom. Sin embargo, a Newsom también podría resultarle difícil encontrar a alguien dispuesto a aceptar un nombramiento a corto plazo.

Si eligiera a uno de los candidatos declarados al Senado, Newsom perturbaría el creciente campo y elevaría a esa persona al estado de favorito. La representante estadounidense Barbara Lee, que es afroestaodunidense, ya se postula contra sus colegas demócratas Katie Porter y Adam Schiff, ambos blancos.

Lee “es de lejos la mujer afroestadounidense más calificada para reemplazar al senador Feinstein si hay una vacante disponible”, dijo Maddox.

En una entrevista reciente con Fox 11 TV en Los Ángeles, Newsom dijo que lo estaban inundando de recomendaciones sobre cómo cubrir una posible vacante en el Senado. Él llama a Feinstein un mentor y uno de sus amigos más cercanos, y dijo que esperaba nunca tener que tomar la decisión de ocupar su puesto.

Señaló que las primarias se acercaban rápidamente en marzo y añadió que era sensible a las críticas de que los votantes deberían elegir a sus funcionarios electos, insinuando que podría elegir a un interino para ocupar el puesto, si eso ocurriera.

Lee también Dianne Feinstein, pionera en la política estadounidense, donde abrió caminos para las mujeres