Dianne Feinstein, senadora demócrata por California, quien falleció a los 90 años, fue una pionera en la política estadounidense.

Su oficina dijo en un comunicado que murió el jueves por la noche en su casa en Washington. La causa no fue revelada; había votado tan recientemente como ese mismo día, reportó ABC News.

Sirvió en el Senado durante 30 años y en los últimos meses tuvo algunos problemas de salud que complicaron sus actividades, aunque la política se resistió a abandonar su cargo y falleció convirtiéndose en la senadora estadounidense con más años de servicio de la historia del país.

Feinstein comenzó su carrera política en California y fue elegida por primera vez para el Senado de Estados Unidos en 1992, después de una carrera política histórica en San Francisco, ciudad de la que fue alcaldesa durante una década (1978-1988).

Dianne Feinstein, elegida para finalizar el mandato del difunto alcalde de San Francisco, George R. Moscone, se dirige a la Junta de Supervisores tras su elección en San Francisco el lunes 5 de diciembre de 1978. Foto: AP

"Dejó huella en todo": Biden

“En San Francisco, mostró un enorme aplomo y coraje tras la tragedia y se convirtió en una voz poderosa de los valores estadounidenses. Al trabajar juntos en el Senado durante más de 15 años, tuve un asiento en primera fila para ver lo que Dianne pudo lograr”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.

“Dianne dejó su huella en todo, desde la seguridad nacional hasta el medio ambiente y la protección de las libertades civiles. Ha hecho historia de muchas maneras y nuestro país se beneficiará de su legado durante generaciones”.

“La senadora Feinstein nunca retrocedió en la lucha por lo que era justo y correcto. Al mismo tiempo, siempre estuvo dispuesta a trabajar con cualquiera, incluso con aquellos con los que no estaba de acuerdo, si eso significaba mejorar las vidas de los californianos o de nuestra nación", dijo su jefe de gabinete, James Sauls, en un comunicado, reportó NBC News.

“Hay pocas mujeres a las que se les pueda llamar senadora, presidenta, alcaldesa, esposa, madre y abuela. La senadora Feinstein fue una fuerza de la naturaleza que tuvo un impacto increíble en nuestro país y su estado natal".

Anunció en febrero que planeaba retirarse a fines de 2024, cuando acabara su mandato. Se había enfrentado a pedidos de dimisión por preocupaciones sobre su salud.

Los techos de cristal que rompió

Dianne Feinstein, entonces alcaldesa de San Francisco, lleva una vela mientras encabeza a unos 15 mil manifestantes que también portaban velas durante una marcha en memoria del asesinado alcalde George Moscone y el supervisor Harvey Milk en San Francisco, el 28 de noviembre de 1979. Foto: AP

A lo largo de su carrera, Feinstein rompió una serie de techos de cristal como el de ser la primera mujer en presidir el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, cargo que ocupó durante seis años a partir de 2009.

Además, participó en el informe de tortura de la CIA de 2014 y fue una firme defensora de las medidas de control de armas y era conocida por tratar de encontrar puntos en común con los republicanos durante sus tres décadas en el Senado.

La senadora Dianne Feinstein, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado, demócrata por California, al regresar al Capitolio en Washington, el 22 de marzo de 2017, para escuchar el testimonio del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch. Foto: AP

Defendió la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la prohibición de armas de asalto. También defendiendo la prohibición de las armas de asalto que el entonces presidente Bill Clinton promulgó en 1994 y presionó para que se aprobaran leyes restrictivas desde que expiró la medida en 2004.

En 1993, durante el debate sobre la prohibición de las armas de asalto, el senador Larry Craig, republicano por Idaho, la acusó de tener un conocimiento insuficiente sobre las armas y la cuestión del control de armamento.

Feinstein habló ferozmente de la violencia que había vivido en San Francisco y replicó: "Senador, sé algo sobre lo que pueden hacer las armas de fuego".

Fue elegida miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en 1969 y se convirtió en su primera presidenta en 1978, el año en que el alcalde George Moscone fue asesinado a tiros junto con el supervisor Harvey Milk en el Ayuntamiento por Dan White, un ex supervisor descontento. Feinstein encontró el cuerpo de Milk.

Después de la muerte de Moscone, Feinstein se convirtió en la primera alcaldesa de San Francisco.

Aunque Feinstein no siempre fue aceptada por el movimiento feminista, sus experiencias influyeron en su perspectiva a lo largo de sus cinco décadas en política.

"Reconozco que las mujeres han tenido que luchar por todo lo que han obtenido, todos los derechos", dijo a The Associated Press en 2005, mientras el Comité Judicial se preparaba para celebrar audiencias sobre la nominación de John Roberts por parte del presidente George W. Bush para reemplazar a Sandra Day O. 'Connor en la Corte Suprema.

“Debo decirles que trato de velar por los derechos de las mujeres. También trato de resolver los problemas tal como los percibo, con legislación, extendiendo la mano donde puedo y trabajando entre ambos partidos”, dijo.

La periodista Rebecca Traister, que describió detalladamente a Feinstein para la revista New York, dijo a ABC News que cree que el enfoque de Feinstein hacia la política estaba menos ligado a una ideología absolutista que a defender y apoyar la importancia de las reglas y el orden

Citó cómo, a principios de la década de 1960, antes de Roe vs. Wade, Feinstein determinó castigos para los proveedores de servicios de aborto durante su tiempo en una junta de sentencias para mujeres, donde Feinstein dijo más tarde que vio "no a personas médicas; eran verdaderamente del tipo perchero de abortos". Como partidario del acceso al aborto en la universidad, Feinstein supuestamente ayudó a una mujer a llegar a México, donde el aborto era legal, dijo Traister.

"Ella creía en el control y el orden cívico y político, y yo diría que ese es el rasgo definitorio de su vida en política", dijo Traister, y agregó: "A veces eso la llevó a posiciones de izquierda y otras veces la llevó a posiciones que eran de derecha."

Se separó de los miembros liberales demócratas en una serie de cuestiones, incluida la oposición a la atención sanitaria de pagador único administrada por el gobierno y la ambiciosa propuesta climática del Green New Deal, que, según ella, era política y fiscalmente inviable.

Esas tensiones con los progresistas llegaron a un punto crítico durante las audiencias de confirmación de la candidata a la Corte Suprema Amy Coney Barrett en octubre de 2020, cuando Feinstein abrazó al presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, y le agradeció cómo había llevado a cabo la audiencia. La medida provocó rápidos llamados para la destitución de Feinstein como miembro de mayor rango del panel, y ella finalmente renunció, recordó NBC News.

La senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, escucha mientras el Comité Judicial del Senado comienza el debate sobre la nominación de Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema, en Washington, el 4 de abril de 2022. Foto: AP

Fue la primera mujer en liderar el panel de inteligencia, una posición de alto perfil que le dio un papel central de supervisión de las controversias, reveses y problemas de inteligencia de Estados Unidos, desde el asesinato de Osama bin Laden hasta las filtraciones sobre la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional.

Como presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Feinstein dirigió una revisión de varios años del programa de detenciones e interrogatorios de la CIA desarrollado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que condujo a una legislación que prohibía el uso de esos métodos de tortura.

La investigación del Senado estuvo llena de intrigas en ese momento, incluidos documentos que desaparecieron misteriosamente y acusaciones intercambiadas entre el Senado y la CIA de que el otro estaba robando información. El drama fue capturado en una película de 2019 sobre la investigación llamada “The Report”, y la actriz Annette Bening fue nominada a un Globo de Oro por su interpretación de Feinstein.

En los años posteriores, Feinstein ha seguido presionando agresivamente para una eventual desclasificación del informe. "Creo firmemente que algún día este informe debería ser desclasificado", dijo Feinstein. "Esta debe ser una lección aprendida: que la tortura no funciona".

Sus primeros años

Feinstein nació el 22 de junio de 1933. Su padre, Leon Goldman, era un destacado cirujano y profesor de la facultad de medicina de San Francisco, pero su madre era una mujer abusiva con un temperamento violento que a menudo se dirigía hacia Feinstein y sus dos hermanas menores.

Jerry Roberts, autor de la biografía de Feinstein "Never Let Them See You Cry", describió a la madre de Feinstein, Betty, como una alcohólica que frecuentemente la golpeaba a ella y a sus dos hermanas, citando en su libro momentos en los que persiguió a Feinstein con un cuchillo y una vez casi ahogó a una de las hermanas de Feinstein en una bañera, recordó ABC News.

"Ella realmente se identificaba con su padre y su tipo de decoro y estatus", dijo Traister. "Pero es cierto que, como la hermana mayor de esa casa, ella realmente desarrolló una pasión por cómo mantener las cosas en orden y bajo control, algo que creo que se puede ver a través de su vida política".

Feinstein se graduó en la Universidad de Stanford en 1955 con una licenciatura en historia. Se casó joven y fue madre soltera divorciada de su hija, Katherine, en 1960, en una época en la que esa condición todavía era inusual.

En 1961, Feinstein fue nombrado por el entonces gobernador. Pat Brown a la junta de libertad condicional de mujeres, en la que formó parte antes de postularse para la Junta de Supervisores de San Francisco. Típico de la época, gran parte de la cobertura inicial de su entrada a la vida pública se centró en su apariencia, y invariablemente fue descrita como deslumbrante, alta, esbelta y de cabello negro azabache.

El segundo marido de Feinstein, Bert Feinstein, era 19 años mayor que ella, pero ella describió el matrimonio como "un 10" y mantuvo su nombre incluso después de su muerte por cáncer en 1978. En 1980, se casó con el banquero de inversiones Richard Blum, y gracias a Debido a su riqueza, ella era una de las miembros más ricas del Senado y murió en febrero de 2022.

Además de su hija, Feinstein tiene una nieta, Eileen, y tres hijastros.

