¿Diálogo con quién? EU y AL, sin líderes fuertes

San José. – Los jefes de Estado y de Gobierno de una parte de América Latina y el Caribe acudieron ayer al primer encuentro directo en la IX Cumbre de las Américas con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Los Ángeles, California, sin que ninguno sea indiscutible líder regional o continental y a diferencia de lo que ocurrió en otras citas hemisféricas con gobernantes que traspasaron fronteras por sus políticas de impacto externo.

Ninguno de los mandatarios de 2022 del área en Los Ángeles acapara las luces de la atención internacional como sucedió, con liderazgo y polémicos, con el cubano Raúl Castro, el venezolano Hugo Chávez, los colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el mexicano Vicente Fox, el boliviano Evo Morales, el costarricense Óscar Arias, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el uruguayo José Mujica o el argentino Néstor Kirchner.

“Lo que ocurre refleja el deterioro de la democracia en América”, alertó el abogado y diplomático panameño Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Ese deterioro va de la mano de la escasez de dirigentes políticos como los que existieron 20 o 25 años atrás. Un deterioro muy grande de la democracia refleja una ausencia de liderazgo. Eso es muy peligroso y preocupante”, relató Cochez a EL UNIVERSAL.

“No se puede decir que EU tiene culpa de eso, pero en EU se deteriora el liderazgo. Biden es débil a lo interno, aunque con mayoría en Senado y Cámara de Representantes. No puede gobernar. Es una cuestión generalizada en toda América”, agregó.

“Los gobernantes tienen un nivel de popularidad sumamente bajo en sus países y regionalmente no son conocidos”, aseguró, por su parte, el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador, escritor y profesor universitario de seguridad y defensa en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), de esa nación.

“Al ser desconocidos, se puede fraccionar la unidad en América Latina y el Caribe por falta de liderazgo regional e internacional de los mandatarios. Ninguno tiene liderazgo”, explicó Pazmiño a este diario.

Las figuras

Entre los presidentes que habría concitado interés por controversial, pero sin que disponga de liderazgo externo, está el salvadoreño Nayib Bukele. Por estar distanciado de EU, Bukele se negó a participar.

Otro que atraería luces como Bukele sería el brasileño Jair Bolsonaro: con fuerte apoyo popular local, ambos mostraron su autoritarismo como amenaza a la institucionalidad en El Salvador y en Brasil y defendieron la legitimidad de su trabaj0.

Como símbolo de la nueva izquierda americana y con menos de tres meses en el cargo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, podría atraer los focos de atención en Los Ángeles, pese a que su labor de gobierno se concentró en los profundos problemas internos de su país y con escasos destellos internacionales.

El colombiano Iván Duque va de salida y el próximo 7 de agosto entregará la presidencia de Colombia al vencedor en la segunda ronda electoral del 19 de junio venidero entre el izquierdista Gustavo Petro y el centroderechista Rodolfo Hernández.

El peruano Pedro Castillo cumplirá el 28 de julio de este año el primero de sus cuatro años de administración en Perú, pero tras una accidentada y confusa dirección política de su gobierno y con reiteradas alertas de que quizás tampoco concluya el mandato.

De los jefes de Estado y de Gobierno de las antiguas colonias caribeñas de Reino Unido, Francia y Países Bajos hay dudas sobre los que acudirán.

Agrupadas en la Comunidad del Caribe (Caricom), que aglutina a 14 de las 33 naciones latinoamericanas y caribeñas, esas ex colonias alertaron que se sumarían a la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de abstenerse de estar en Los Ángeles por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Luego de que EU reveló que, por dirigir gobiernos sin credenciales democráticos, marginó de la reunión al cubano Miguel Díaz—Canel, al nicaragüense Daniel Ortega y al venezolano Nicolás Maduro, López Obrador anunció que de persistir esa actitud tampoco participaría. Los tres negaron los cuestionamientos de EU y desistieron de ir a Los Ángeles.

A la obstrucción—también se le calificó de boicot—de López Obrador se unieron el boliviano Luis Arce y la hondureña Xiomara Castro, para conformar un bloque de izquierda: México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y varios del Caricom.

Por la política de EU de insertar a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, a una lista de corruptos, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, tampoco estará en Los Ángeles. Por sufrir coronavirus, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, se ausentará.

El ecuatoriano Guillermo Lasso, el costarricense Rodrigo Chaves, el panameño Laurentino Cortizo, el paraguayo Mario Abdó y el dominicano Luis Abinader irán a California, aunque carecen de proyección internacional y liderazgo.

El argentino Alberto Fernández advirtió que, por tener Argentina la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), llevará a Los Ángeles la voz de la inconformidad continental por la exclusión de Ortega, Maduro y Díaz—Canel y plantear el malestar directamente a Biden.

Reclamos

Maduro pidió el lunes anterior a Fernández que convoque a una cumbre de CELAC a la que, sin que EU sea miembro de ese foro, Biden sea invitado a “escuchar la dignidad de nuestros pueblos y nuestras historias”, en lo que sería una oleada de recriminaciones.

“La falta de liderazgo bloquea acuerdos estratégicos”, aseveró el politólogo, sociólogo y relacionista internacional boliviano Franco Gamboa, profesor de la (estatal) Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia.

A consulta de este periódico, Gamboa señaló que “el liderazgo en América Latina y el Caribe probablemente esté pasando por una transición o renovación. Muchos presidentes son nuevos y recientemente elegidos. No hay liderazgos por factores históricos”.