Deuda estudiantil:¿Condonación interesada?

Miami.— EL UNIVERSAL se acercó a varios exestudiantes universitarios, profesionistas de diversas especialidades en Estados Unidos, para conocer su opinión sobre la condonación económica anunciada recientemente por el presidente Joe Biden. Coincidieron en que “no es suficiente, pero la voy a tomar”.

El pasado 24 de agosto, Biden anunció que toda aquella persona en suelo estadounidense con un ingreso de hasta 125 mil dólares anuales o 250 mil dólares, en el caso de un matrimonio, con deuda estudiantil, serán beneficiados con el perdón de 10 mil o 20 mil dólares sobre el adeudo de su crédito, dependiendo del tipo de préstamo recibido. Desde el 1 de octubre, el gobierno federal está procesando las solicitudes presentadas por estudiantes y exalumnos.

La decisión del presidente Biden tiene, en su forma, una clara visión de aminorar la carga económica de alrededor de 43 millones de estadounidenses en un momento en que la inflación y los residuos de la pandemia han hecho estragos en la economía del país, aunque se calcula que sólo dos de cada tres deudores actuarán para la reducción de su adeudo. Pero en el fondo, los republicanos están politizando la acción de este perdón económico estudiantil, señalando que se convertirá en un peso más para la inflación, afectará algunos de los ahorros previstos en la propia administración Biden y socialmente hace a un lado a quienes optaron por no entrar a alguna universidad.

Esto último es uno de los argumentos que han usado al menos siete estados de la Unión Americana para iniciar demandas contra la administración de Biden para tratar de detener esta orden ejecutiva, al alegar que la decisión es sectaria y que el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad para condonar una deuda estudiantil, que a la postre terminará pagando el Estado con recursos públicos.

Los estados que se sumaron a las demandas iniciadas por Arizona y Arkansas son Iowa, Carolina del Sur, Missouri, Nebraska y Kansas. Todos gobernados por republicanos.

Especialistas en finanzas aseguran que los republicanos están exagerando y que sus señalamientos no son del todo ciertos. “Esta decisión del presidente [Biden sobre las deudas estudiantiles], sí va a afectar la economía [de Estados Unidos], pero de una manera muy menor, muy baja, no se va a notar como muchos aseguran. Es verdad que este esfuerzo representa alrededor de 300 mil millones de dólares, pero dentro del presupuesto global anual, no es tanto como parece”, asegura Melisa Pérez, académica y asesora en finanzas.

“Con relación a ahorros previstos [por la administración federal] quizá sí se vean disminuidos, porque de cualquier manera hay que nivelar a las empresas que hicieron los prestamos”, comenta Melisa. Hay que subrayar que este perdón de deuda universitaria sólo aplica a las entidades prestatarias del gobierno federal.

La Casa Blanca también respondió a los señalamientos republicanos, al recordar que durante el Programa de Protección de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés), diseñado para apoyar económicamente a residentes y ciudadanos en la Unión Americana durante la pandemia de Covid-19, les fueron condonados a varios congresistas préstamos personales que en su conjunto sumaban varios millones de dólares. El PPP fue una medida para aminorar el golpe económico de la pandemia puesta en marcha en 2020 por la administración del expresidente Donald Trump.

Pero el Partido Republicano no deja de apuntar a los demócratas como ‘mañosos’, al asegurar que esta medida de perdón parcial a las deudas estudiantiles, en ese momento, estaba directamente conectada con las fechas electorales.

Más allá de los pleitos políticos, los estudiantes y exalumnos beneficiados agradecen la medida y esperan que sea la primera de varias.

“Una deuda estudiantil [en Estados Unidos] te persigue durante muchos años”, comenta a este medio Eugenia López, quien se graduó en 2005, “y todavía estoy cargando la deuda [que adquirí para estudiar].

“Hasta antes de que empezara la pandemia estaba haciendo pagos mensuales. Ahora mismo están congelados por lo mismo [la pandemia], pero parece que nunca fuera a terminar”, indica. El crédito inicial de Eugenia era de 60 mil dólares.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el promedio de adeudo de cada estudiante que recurre a préstamos federales para la universidad, hasta antes de la pandemia, era de 35 mil dólares.

“Pero sin duda, después de todo lo que ha pasado y está pasando con esta inflación, ese promedio subirá por lo menos 20%”, señala la especialista en finanzas Melisa Pérez.

“Lo otro es que a la comunidad hispana [en Estados Unidos] le está dando un gran respiro, es una de las comunidades más beneficiadas y sin duda será una de las que más responda para obtener este beneficio”.

La oportunidad que Biden acaba de ofrecer sobre la deuda estudiantil en Estados Unidos está dirigido a quienes obtuvieron su crédito hasta el día 30 de junio de 2022.

“Espero que más adelante, sin importar quién sea presidente [de Estados Unidos], vuelvan a dar este beneficio”, menciona Luz Cárdenas, madre de familia hispana, con una hija en nivel académico de secundaria.

“Mi esposo y yo llevamos varios años ahorrando para la universidad de nuestra hija, pero incluso así sabemos que vamos a tener que recurrir a un préstamo estudiantil”, indica.