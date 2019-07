Detienen a John McAfee, creador del antivirus, por portación de armas

Santo Domingo.- El magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo, fue arrestado el pasado lunes en un puerto de la República Dominicana con varias armas abordo de su yate, informó este miércoles la Policía.

McAfee fue detenido el pasado lunes cuando atracó su embarcación, "The Great Mystery", en la bahía del parque acuático Ocean World en Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana.

En el yate, en el que viajaban seis personas, fueron incautados un fusil Lexington, una pistola, cargadores y cartuchos, según dijo a Efe el portavoz de la Policía, el coronel Francisco Sánchez Tapia.

McAfee "continúa detenido por orden del Ministerio Público", dijo Tapia, que carecía de más informaciones sobre el caso.

El pasado viernes, McAfee escribió en Twitter que huyó de Estados Unidos después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.

"La CIA ha intentado retenernos. Ahora estamos a la mar y pronto daremos más informaciones. Continuaré a oscuras en los próximos días", escribió McAfee, en un tuit que ilustró con una foto suya sosteniendo un arma de asalto al lado de otra mujer en un yate.

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl

— John McAfee (@officialmcafee) July 19, 2019