El "Teniente Dan", quien fue viral al enfrentar huracanes en un barco, fue arrestado en Florida, reportaron medios estadounidenses. Joseph Malinowski fue detenido por múltiples cargos, incluido el de no comparecer ante el tribunal, dijo la policía de Tampa.

La policía dijo en un comunicado que fue arrestado por dos órdenes de arresto pendientes por no comparecer ante el tribunal y un delito menor por invasión de propiedad privada en un parque de la ciudad después de una advertencia.

Malinowski seguía en prisión hasta el viernes por la tarde sin posibilidad de pagar una fianza. Los registros del condado de Hillsborough describen a Malinowski como un individuo “transeúnte” cuya ocupación figura como “Estrella de TikTok”.

Los oficiales advirtieron a Malinowski el jueves que estaba creando un peligro para la salud porque no tenía un “dispositivo de saneamiento marino accesible a bordo de su embarcación no registrada y no tenía antecedentes de eliminación adecuada de desechos”, dijo la policía.

Le ordenaron que abandonara el parque lineal y el muelle de Bayshore, pero todavía estaba allí el viernes por la mañana, dijo la policía, reportó NBC News. Malinowski fue llevado a la cárcel del condado de Hillsborough y su embarcación fue confiscada, dijo la policía.

El "Teninte Dan" sobrevivió al huracán Milton a bordo de su velero después de captar la atención nacional. “Mi vida no es nada comparada con lo que he pasado”, dijo entonces Malinowski a The National Desk . “Esto no me asusta. No es ni siquiera un inconveniente menor”.

