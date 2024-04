Las autoridades detuvieron en el turístico barrio El Poblado de Medellín a un colombo-australiano acusado de abusar sexualmente de un menor de 12 años, informó este martes la Fiscalía.

"El hombre fue capturado este martes 2 de abril por la Policía en un apartamento del citado sector (en El Poblado), cuando al parecer le realizaba tocamientos de carácter sexual al menor", señaló la Fiscalía en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, el caso se registró en una propiedad de la que se investiga si es alquilada a extranjeros. Una persona enterada del caso informó a ese medio que alguien que pasaba por allí "escuchó al niño pedir ayuda" y llamó a la policía. Cuando llegaron las autoridades, capturaron al sujeto en flagrancia.

Por esa razón, fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso sexual (Caivas) "asumieron la investigación para determinar la presunta responsabilidad de un ciudadano colombo-australiano en el posible abuso de un menor de 12 años en el barrio El Poblado".

"En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura, imputación de cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario", agregó la información.

Este caso vuelve a poner el foco en el turismo sexual de menores que afecta a Colombia, en particular a Medellín, pues se produce apenas cuatro días después de que el estadounidense Timothy Alan Livingston saliera del país después de ser hallado con dos menores de 12 y 13 años de edad en su habitación de un hotel de Medellín, en la misma zona de El Poblado pero no pudo ser procesado por ningún delito porque supuestamente no fue encontrado en flagrancia.

Por eso las autoridades no descartan solicitar su extradición una vez avance la investigación.

La directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, Yiri Amado, detalló que el lunes las dos menores "están siendo escuchadas" para recopilar información.

Reveló que una comisión de la Embajada de Estados Unidos "está acompañando en este momento al fiscal" porque "ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona".

Por último, aseguró que Livingston "había intentado ingresar en días anteriores (al hotel) también a dos menores de edad y no fue posible". La policía que acudió a revisar este caso está también en la mira, pues según El Tiempo, en el hotel donde estaba el hombre con las niñas se hallaron condones usados y droga, pese a lo cual el sospechoso fue dejado en libertad y huyó a Florida.

De acuerdo con el Observatorio Trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.

Ante lo ocurrido, el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, anunció el lunes "medidas extraordinarias" para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos para suspender por seis meses "la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines".

"A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto", declaró Gutiérrez.