“Dejamos a Petro buena relación con México”: Iván Duque

“Tenemos una buena relación, tengo aprecio y admiración por México”, dice el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, en entrevista con EL UNIVERSAL. “Tenemos una participación activa en la Alianza del Pacifico, tenemos un comercio creciente, hay una gran inversión mexicana en nuestro país, también inversión colombiana en México”, afirma, sobre el legado que le deja a su sucesor, Gustavo Petro, quien asume el 7 de agosto. “Creo que hemos logrado que la relación diplomática en términos comerciales y de inversión, llegué al punto más alto que se haya registrado”, asegura el mandatario.



En estos cuatro años ¿Cuál sería el balance de su gobierno a la fecha?



— Varias cosas: nosotros siempre nos fijamos un derrotero que fue la equidad. Le estamos dejamos a Colombia varios legados. Por mencionar algunos, la educación pública superior, es decir universitaria técnica y tecnológica gratuita para la clase media emergente, y las familias más vulnerables, es el 97% de los estudiantes de la matricula pública superior. Segundo, la mayor entrega de subsidios de vivienda, y la mayor venta de vivienda de interés social registradas en la historia de Colombia; tercero, la menor pobreza multidimensional desde que Colombia usa sus indicadores. La mayor entrega de títulos de propiedad rural que ha registrado algún gobierno en nuestro país.

La economía reactivada, recuperada por el mayor nivel de crecimiento que se ha registrado el año pasado, mejor primer trimestre de este año y fuera de eso estamos dejando la mayor inauguración de kilómetros de carreteras. En un gobierno sumado a la transición energética de nuestro país, donde multiplicamos por siempre cien veces la capacidad instalada renovables no convencionales. Son muchos temas y podría numerar muchos más, pero el eje central es que, nosotros nos propusimos dejar un país con una mejor política social y hemos logrado la mayor inversión social de gobierno alguno de nuestro país. Para mí es parte importante de este balance.

En las pasadas elecciones, ¿a qué atribuye usted que haya ganado, por un estrecho margen, la izquierda en Colombia?

— Yo no veo esto como un tema de izquierdas o de derechas, yo creo que el electorado participó y votó. De hecho, los partidos alternativos en Colombia, los de izquierda, vienen ya trabajando en una ruta para llegar a la presidencia de la república. El presidente electo (Gustavo Petro) hace cuatro años, cuando yo lo derroté, sacó ocho millones de votos y él trabajó su base y logró los votos que le permitieron, por una estrecha mayoría ganarle al segundo candidato. Pero aquí no es un tema de izquierdas o de derechas sino de elección que eligieron los colombianos.



¿Cómo percibe a Colombia con la llegada de Gustavo Petro como presidente?



— Le deseo al presidente electo lo mejor, deseo que le vaya bien, al igual que a su gobierno. De hecho, tuvimos una reunión bastante cordial, institucional y además republicana, por decirlo menos. En esa conversación le manifesté que, como presidente de la república, primero, lo felicitamos por su triunfo, y también que cuando el asumiera las riendas de la nación contara conmigo, en todo lo que yo pueda aportar para el éxito de su gestión. Que lo haré sin ninguna aspiración personal, ni burocrática, ni política, lo haré que como expresidente, de respaldar aquellas cosas que contribuyan al bienestar de la patria.



Derrotó a Gustavo Petro hace cuatro años y ahora le entregará el mando ¿Cuál es su sentir en esto?



— No siento absolutamente nada distinto porque es el proceso de la democracia. Hace cuatro años yo fui elegido por una mayoría importante y superé a mi contrincante por más de dos millones de votos. Logré superar el umbral de los diez millones de votos. Hemos gobernado con una agenda para enfrentar una adversidad tan grande como la pandemia y en este momento, ante el pronunciamiento de la ciudadanía, lo primero que he hecho es felicitar al presidente electo, lo hice la noche de su victoria y después propiciar ya el inicio de un proceso de transición, donde recibe toda la información, los resultados de la gestión de las distintas agencias; esperamos que el país siga adelante porque todos queremos que a Colombia le vaya bien.



¿Cómo quedan los acuerdos de paz firmados en los periodos del ex presidente Juan Manuel Santos? Se criticó a su gobierno por no cumplir del todo con estos acuerdos?



— La paz no se firmó, se firmó un acuerdo con un grupo armado que eran las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Colombia ya tiene más de cuatro décadas de acuerdos con distintos grupos armado. Se firmó un acuerdo con las FARC; desde el gobierno le dimos una implementación que ha sido reconocida por Naciones Unidas, el lente observador de todo el desempeño de la política de la paz con legalidad. Inclusive el Instituto Kroc, que es un Instituto que el gobierno anterior decidió para hacer el monitoreo de la evolución, ha señalado que hasta la fecha va adelantado casi un 35%; algunos dirán que es muy poquito, pero esto está previsto para implementarse en 15 años. Hemos logrado dar ese paso, inclusive en medio de una pandemia (…).



Claro, cuando la paz se convierte en un tema político siempre habrá algunos que dirá que no se hizo nada. Pero cuando lo miramos objetivamente, con los organismos con la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, que han hecho un seguimiento estricto, dando fe de los avances que ha tenido la política de paz con legalidad, hasta el punto que el propio secretario general de la ONU, vino a finales del año pasado para la celebración de los cinco años, diciendo que Colombia es un referente para el mundo en la implementación de la paz con legalidad.



Si hubiera reelección en su país, ¿se hubiera reelegido, a pesar de factores importantes que marcaron a Colombia, como las grandes protestas del 2019, la pandemia etc.?



— Desafortunadamente aquí no hay reelección, está prohibida, en Colombia está proscrita, la reelección no existe. Si hubiera existido la reelección muy posiblemente me hubiera presentado y seguramente hubiera ganado. Mi antecesor llegó a su reelección, el paso a la segunda vuelta, con un porcentaje superior al 25%. El presidente Emmanuel Macron en Francia se presentó con un porcentaje superior al 26% después de la primera vuelta. En nuestro caso las encuestas nacionales nos dan unas cifras que son un poco superiores a eso y sin lugar a dudas hubiera podido hacerlo. Y como está proscrita, solamente se podría dar en la eventualidad de una asamblea constituyente o de un referendo, pero ninguna de las dos quise promover, porque quise gobernar con las reglas de juego existentes, y sacar al país de semejante tempestad como fue la pandemia.

Y, ¿se logró sacar al país de la pandemia?



— Que, en el índice de resiliencia de la pandemia, Colombia sea el primer país de América Latina en la gestión de la pandemia, el segundo de las Américas y el número doce en el mundo, y fuera de eso hemos logrado la reactivación, que el coeficiente de Gini que mide la desigualdad hoy esté muchísimo mejor que en el año 2019. Tenemos la menor tasa de informalidad laboral desde que llevamos esos indicadores, y la menor pobreza multidimensional desde que Colombia utiliza ese indicador. Son de las satisfacciones que tengo, y como no hay reelección, ni siquiera sueño, ni pienso en eso, me concentro en gobernar.



¿Cómo deja la relación de Colombia con México para el nuevo gobierno?



—Creo que tenemos una buena relación, tengo aprecio y admiración por México, conozco su historia, he tenido una relación cercana con varios presidentes mexicanos, tuve la ocasión de hacer mi visita de Estado en el año 2020 y de tener una muy buena conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una participación activa en la Alianza del Pacifico, tenemos un comercio creciente, hay una gran inversión mexicana en nuestro país, también inversión colombiana en México. Obviamente creo que en los ambientes multilaterales son mucho más las cosas que nos unen, que las cosas que nos puedan dividir, y si en algo tenemos algún disenso, creo que hemos logrado siempre tratar de manera amigable y con el mejor ambiente diplomático. Así que por México y para México siempre lo mejor de mis deseos, creo que hemos logrado que la relación diplomática en términos comerciales y de inversión, llegue al punto más alto que se haya registrado.



Con Venezuela ¿le hubiera gustado que fuera diferente?



—Con Venezuela no, con Maduro. Con Venezuela y para Venezuela solo hay afecto, tan es así que hemos dado la mayor protección a más de 1.8 millones de migrantes venezolanos, que han huido de la dictadura, y que le hemos dado por 10 años un estatuto de protección temporal; lo que, a todas luces es el acto humanitario más importante que ha hecho América Latina y el Caribe en los últimos cincuenta años. Con Maduro no, porque Maduro es un criminal, lo denuncie cuando era senador ante la corte penal internacional, es un protector de terroristas en su territorio, y con Maduro no, porque no ha hecho sino oprimir al pueblo venezolano, por eso nosotros manteniendo la línea que empezó con el gobierno que me antecedió, no reconocimos los resultados de las elecciones fraudulentas, con las que aspiraba perpetuarse en el poder que se dieron en mayo del 2018, y por lo tanto no se reconoció ese resultado y tampoco su nuevo gobierno.



Si hemos reconocido en el Grupo de Lima que también empezó desde antes de que yo fuera presidente, con el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y es en esa vía que nosotros seguimos insistiendo que el dialogo que se ha abierto en México, tiene que tener como objetivo la recuperación de la democracia en Venezuela, permitiendo a la resistencia democrática, no a la oposición como la llaman, que pueda haber elecciones libres con supervisión internacional, y que garantice que el pueblo venezolano pueda de manera libre y autónoma elegir libremente a su presidente”.



En relación al cambio climático ¿Qué le deben los gobiernos a sus ciudadanos?



— Muchas cosas, esa ha sido una de mis consignas, y no de ahora, sino a lo largo de toda mi vida. Pero hemos avanzamos en la transición energética, estamos llevando casi a un 20% y con proyección de crecer más en las energías renovables no convencionales. Cuando yo las recibí en un precario 0.2 %, segundo hemos hecho la mayor ampliación de áreas protegidas en la historia de nuestro país. Logramos que el 30% de nuestro territorio marítimo sea declarado área protegida, de la mano con la Academia, con los criterios técnicos, y esperamos también con la incorporación de áreas protegidas continentales, sumado a lo que ya tenemos de marítimas llega muy rápidamente a ese 30% de todo el territorio colombiano.



Y contestando a tu pregunta sobre cuál es la deuda que tenemos, creo que hay dos temas en los que tenemos que cabalgar, uno, que el 30% de áreas protegidas es una prioridad en materia de conservación y protección de la biodiversidad, y también lograr reducir en más de un 50% las emisiones de gas efecto invernadero para el 2030”.



Cuándo sea expresidente ¿a qué se dedicará?, ¿seguirá en la política?, ¿escribirá un libro como la mayoría de los expresidentes lo hacen?



— Cuando uno es político y quiere la política para el servicio, uno nunca se retira, porque la política es el arte de aportar, de analizar y darle soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Pero sí entrare en una etapa totalmente distinta de mi vida, estaré dedicado a la Academia, a escribir, dedicado a conferencias, pero sobre todo a poder impulsar internacionalmente que más países se sumen a estos compromisos globales para enfrentar el cambio climático. También estaré creando muy pronto una Fundación que tenga como uno de sus nortes principales este propósito.



¿Quisiera añadir algo más que crea importante en esta conversación?



— Sí, destacar, y lo digo además con aprecio y con gusto, hemos demostrado el talante de un gobierno demócrata, republicano que ha respetado, y que ha acompañado estos procesos de transición; un gobierno que ha dejado grandes hitos en materia social. También es muy importante destacar, que estamos dejando en este cuatreño la mejor tasa de homicidios promedio de un gobierno en casi cuarenta años, y la menor tasa de secuestros que ha registrado Colombia desde que tiene esos indicadores, a la par hemos logrado las mayores incautaciones de droga registradas por Colombia; golpeando las estructuras criminales y los símbolos del mal donde quiera que se encuentren.