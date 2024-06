A horas de que inicie el debate, Joe Biden publicó un video en las redes sociales en el que pinta a su rival, el expresidente Donald Trump, como "no apto" para el cargo.

El video incluye al ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, diciendo que "no puede en buena conciencia" respaldar a Trump y a la exasistente de la Casa Blanca y actual colaboradora de CNN, Alyssa Farah Griffin, llamando a Trump "no apto para ser presidente." El exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, que también aparece en el vídeo, afirma que otros líderes mundiales como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el norcoreano, Kim Jong Un, están "totalmente preparados para aprovecharse" de Trump.