La exmiss Venezuela y exmiss Universo Dayana Mendoza se volvió tendencia en las redes sociales, pues ha publicado varios videos que revelan su faceta de predicadora en una iglesia cristiana en Nueva York. Mendoza ganó el Miss Universo en el 2008, pero cuando terminó su experiencia como miss, la también modelo no siguió interesada en seguir con su profesión y decidió dedicarse a hablar del cristianismo.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula cerca de 2 millones de seguidores, compartió una grabación en la que se le ve predicando la palabra con gran fervor, lo que ha ocasionado diferentes mensajes de los internautas.

“Este salmo habla de petros, que en griego significa piedritas, tú eres petros, todos somos petros. La iglesia y el cuerpo de cristo somos nosotros porque Jesucristo es la roca y tú eres la piedrita, por eso uno tiene que soltar todo lo que no le complace para tener una vida”, comentó Dayana Mendoza.

Sin embargo, su forma de hablar ha generado reacciones divididas, pues hay personas que aplauden que ahora se dedique a comunicar la palabra de Dios, pero otros consideran que ha caído en el fanatismo. También ha recibido amplias críticas por su rechazo a la comunidad LGBT. "La homosexualidad es una aberración", dijo en algún momento, lo que le valió el repudió no sólo de la comunidad, sino de diversos sectores.

En 2020, Miss Venezuela sorprendió a sus seguidores al revelar que había dejado atrás toda la industria de belleza para servir a Dios, incluso mostró que se bautizó en una ceremonia cristiana.

Según el diario Meridiano, Mendoza tomó esta decisión porque su vida no tenía sentido y Dios le indicó que camino debía seguir. “Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identificaba con esto, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a dios que tomará en control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, aseguró en TikTok.

Por esa razón, ella se dedica a promover en sus redes sociales la palabra de Dios, además, se desenvuelve como predicadora y miembro activo de una iglesia cristiana en Estados Unidos.

Mendoza tiene una hija, nacida en 2015.

