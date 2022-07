"De los migrantes, AL gobierno de México le importan las remesas"

El doctor José Ángel Gutiérrez, dirigente activo y distinguido del Movimiento Chicano en Estados Unidos, advirtió, en conversación con EL UNIVERSAL, que el gobierno mexicano “se volvió adicto” a las remesas de la misma gente a la que obligó a huir del país “por la pobreza, la falta de empleo, la violencia”.

Para el fundador del Partido Raza Unida, en los años 60, abogado y juez emérito en Texas, urge que México proteja a los trabajadores que están en Estados Unidos. Una forma, considera, es que se organice “de forma corporativa: que contraten a la gente que necesitan en EU como mano de obra”, y se les otorgue una “visa de cooperación” que les facilite trabajar en suelo estadounidense.

Autor de 18 libros sobre la historia política de los chicanos, así como de las relaciones de México con Estados Unidos, hasta nuestros días, Gutiérrez lamentó que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su par estadounidense, Joe Biden, no se haya reunido con chicanos ni mexicanos.

Leer más: China advierte de consecuencias si Pelosi va a Taiwán

“Para nosotros, los chicanos en Estados Unidos, están presentes los problemas e intereses del otro México, acá, donde habitamos nosotros, los chicanos, que somos casi 80 millones en Estados Unidos —si se agrega a los indocumentados—. Somos, por tanto, la más grande minoría. Representamos el porcentaje más grande en la población total de Estados Unidos, el mayor, frente a todos los otros grupos. Se considera que para 2070 —aunque no voy a ver ese año—, para ese entonces nada más la población de origen mexicano en Estados Unidos será uno de cada cuatro americanos. Nos llamamos chicanos, somos hijos, nacidos en EU, de padres mexicanos; tenemos la nacionalidad estadounidense, y es una realidad que tenemos una doble nacionalidad”, dijo.

La relación de México con Estados Unidos es asimétrica, única en el mundo. La geografía y la demografía obligan: tenemos una frontera de algo más de 3 mil kilómetros, con 14 o 15 ciudades hermanas, con población estadounidense, chicana y mexicana. Tenemos diariamente cientos de miles de intercambios entre los habitantes de estas ciudades, con más de un millón diario de cruces fronterizos.

—La demografía acá en Estados Unidos es tan rica como compleja, en tanto todos los países tienen gente aquí. Actualmente, la migración mexicana y de Centroamérica es la más numerosa.

Leer más: Europa se aprieta el cinturón con el gas

A mí me molesta mucho que lo más importante para el gobierno de México sean las remesas y que afirme que la economía va bien gracias a lo que envían los mexicanos a sus familias. El gobierno mexicano ya se volvió adicto, ahora es dependiente de la gente que abandonó su país por falta de empleo, por hambre, por la violencia, no tenían opción. Es una vergüenza y acá en Estados Unidos son necesarios, pero no los aceptan.

Se imponen la violencia y el tráfico de personas. Los traficantes obtienen grandes ganancias con elevados costos de detenciones, deportaciones y muertes de migrantes. La relación de México con Estados Unidos está atravesando por una crisis que no se resuelve, con políticas equivocadas, con violencia, lo mismo en la frontera de Estados Unidos con México y de México con Guatemala. Las caravanas de migrantes mexicanos y centroamericanos no cesan, mientras crece la violencia: los muertos y las ganancias de quienes se dedican al tráfico de personas.

—La migración ha sido y es la válvula de escape y creo que esas son las palabras que usaron [el sociólogo mexicano y activista defensor de los derechos humanos] Jorge Bustamante y [el profesor y activista mexicano-estadounidense] Ernesto Galarza. De 1942 a 1962, México y EU permitieron la migración con contratos de trabajo del Programa Bracero, que autorizaban el trabajo de mexicanos en Estados Unidos, sobre todo en la agricultura, y la migración fue importante durante la II Guerra Mundial. Hay ejemplos que México podría adoptar: En Estados Unidos no hay ningún japonés indocumentado, todos tienen visas y son calificados como expertos. ¿Por qué México no puede hacer lo mismo?

México y Estados Unidos pueden facilitar contratos temporales y las visas.

Recuerdo un periodo muy largo de migración circular, iban muchos mexicanos a Estados Unidos cuando los necesitaban en los tiempos de siembra o de colecta; luego regresaban a sus lugares de origen. La migración circular fue restringida y posteriormente terminada por motivos de seguridad nacional en Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Hoy, con la mano derecha traen trabajadores mexicanos a Estados Unidos y con la mano izquierda los expulsan.

—En EU, la mano de obra es considerada ilegal si cruza la frontera para trabajar. Pero con el dinero, las corporaciones no tienen ese obstáculo. Entonces yo me pregunto por qué México no organiza en forma corporativa, que contraten a la gente que necesitan en Estados Unidos como mano de obra y que trabajen acá en la agricultura, o de muchas otras actividades que requieren mano de obra. Eso facilitaría el trabajo de mexicanos acá en EU o incluso en Canadá.

Hay muchas maneras como México podría proteger a los trabajadores, a su gente que viene a Estados Unidos a trabajar. Hacerlo como una corporación, sería una cuestión legal.

No habría necesidad de pasar por el Congreso: se registra la corporación en el estado correspondiente, o incluso en varios estados. Pueden ser corporativos con distintos trabajos, organizados para contratar la gente que requieren, les dan una visa de cooperación que se puede conseguir para un determinado trabajo.

Las empresas corporativas tienen acciones [stocks] y pueden contratar trabajadores. Es mano de obra y los trabajadores pueden tener visas. México ayudaría a los gringos y los gringos a los mexicanos. Esa es una forma de proteger a los trabajadores, que ya no serían ilegales, sino que tendrían visas de trabajo.

Lo que usted señala es muy importante, sería una opción frente a la violencia, la muerte y las deportaciones de migrantes que pretenden cruzar a EU para trabajar, llamados indocumentados, y contra el tráfico de personas.

—Se puede construir acá otro México, con mexicanos que vienen a trabajar, que tienen visas, apoyos sociales…

No estamos tan lejos, si consideramos, por ejemplo, que Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México…

—Y también San Antonio. En México no nos conocen, hay una falla del sistema educativo, de no incorporar la historia como es, la situación de los que vivimos acá y quiénes somos… Y cómo han llegado acá.

Es necesario desarrollar nuevas ideas que enriquezcan la producción y consecuentemente el empleo.

Hay que encontrar soluciones de fondo para la migración, porque en verdad es un horror la forma en que se está manejando por parte de México y de Estados Unidos, que desemboca en la contención violenta.

[Los fallecidos expresidentes Luis] Echeverría y [José] López Portillo me llevaron a un banco de exportación, donde se abría un millón de dólares para traer artesanía mexicana a Estados Unidos, y en segundo lugar utilizar certificados de autenticidad a los productos y artesanías producidos en México, con el objetivo de dar a conocer y proyectar la producción y la cultura de México. Desafortunadamente no hubo fruto porque lo frenaron acá. Hubo quienes no querían que los chicanos estuvieran involucrados con nada de México. Ahora todos los gringos te venden molcajetes, macetas y toda clase de cosas. El negocio es de los gringos, cuando debiera ser de los mexicanos. Hay posibilidad de recuperarlo.