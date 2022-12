¿Cuáles son los retos que tiene Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú?

La crisis política en el Perú llegó a su punto de quiebre, luego de que Pedro Castillo perpetrara un golpe de Estado, al tomar la decisión de “disolver” inconstitucionalmente al Congreso. Este último poder del Estado se reunió de emergencia y destituyo por permanente incapacidad moral al dictador con 101 votos a favor.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia. La también exministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien había marcado distancia de su antecesor en las últimas semanas, deberá ahora brindar una ruta hacia la estabilidad social y económica.

Al respecto, el analista político Enrique Castillo afirmó que tras la destitución de Castillo Terrones, ya “están dadas las condiciones” para que exista “un tregua” entre el Congreso y el nuevo Ejecutivo.

En comunicación con El Comercio, Castillo refirió que Boluarte Zegarra, en un primer gesto, debe no solo deslindar de las “acciones dañinas y antidemocráticas” del gobierno del docente, sino también remover a todos los funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción.

“Ella debe tener la grandeza de convocar a un Gabinete Ministerial de ancha base, un Gabinete técnico y político que pueda establecer una tregua [con el Parlamento] y un diálogo político que conduzca a reforma que permitan convocar a nuevas elecciones generales. Va a ser muy difícil que el pueblo crea en este Congreso con la sola caída de Castillo Terrones”, manifestó.

Agregó que estas reformas políticas y electorales tienen que apuntar a que personajes “con algún tipo de pasado vinculado a la corrupción u otros delitos” no puedan postular.

“No podemos aceptar que senderistas por más que hayan pagado su condena puedan acceder a cargos públicos, tampoco personajes relacionados a la subversión y sedición”, subrayó.

Un gobierno de transición

La politóloga Kathy Zegarra recordó que los presidentes que no tuvieron el respaldo de una bancada oficialista en el Congreso no completaron su mandato. Añadió, en ese sentido, que si bien Boluarte llegó a Palacio de Gobierno bajo el símbolo de Perú Libre, no tiene su apoyo y “tendría grandes dificultades para continuar en el poder hasta el 2026″.

“Bajo la situación que nos encontramos, de crisis política y con un Parlamento altamente desaprobado es mejor que ella llame a nuevas elecciones junto con reformas”, expresó.

Zegarra indicó que uno de los retos de la nueva mandataria será llegar a un consenso con el Legislativo para viabilizar el adelanto de elecciones generales, más aún cuando hay un sector de la oposición que no contempla este escenario.

Además, sostuvo que “es fundamental” que la clase política “se autorregule y priorice” la democracia más allá de sus propios intereses.



“Es importante que Boluarte genere un Gabinete Ministerial de ancha base, con personas que no sean cuestionadas, esa era una de las principales críticas al gobierno de Castillo. Y por el lado del Congreso es clave que se dejen de utilizar de manera permanente y tan irresponsable medidas de control político extremas, aquellas medidas que signifiquen el quiebre de balance de poderes”, remarcó.

Zegarra explicó que la “tregua” entre el Congreso y el gobierno de Boluarte debe ser entendida como un tiempo donde el Parlamento puede fiscalizar y, a la vez, cooperar.

“Los poderes se controlan, pero también cooperan, es importante que se tenga una tregua mínima, previo a un llamado a elecciones generales”, manifestó.

La politóloga opinó que la reforma política debe ser integral y no por partes.

Recuperar la conexión con la ciudadanía

El politólogo José Luis Incio advirtió que “es poco probable” que Boluarte pueda sostener su gobierno hasta el 2026, principalmente por no tener el respaldo de una bancada mayoritaria en el Parlamento.

“Boluarte tiene incentivos para intentar quedarse, pero el contexto no está a su favor, lo mejor que puede hacer ella es tratar de que se convoque a nuevas elecciones generales con la finalidad de renovar el Congreso y el Ejecutivo. Y en ese tiempo generar una coalición en el Poder Legislativo que le dé vida”, sostuvo.

Incio, a diferencia de Zegarra y de Castillo, dijo no creer que este Legislativo vaya a realizar reformas profundas y “que no les convenga”.

Es decir, no le cerrarán el paso a sus líderes políticos ni a ellos mismos.

También estimó que Boluarte puede armar un Gabinete Ministerial de ancha base, pero no necesariamente con militantes de los partidos que hoy tienen presencia en el Congreso.

“Llamar a ministros técnicos, que no tengan una relación política muy fuerte con los partidos del Parlamento, le puede generar mayor aprobación, pero no le da la coalición que necesita. Debe rodearse de personas que puedan leer bien lo que sucede en el Legislativo y que pueda darle soluciones inmediatas a los diferentes problemas del país”, subrayó.

Incio señaló que una de las principales tareas de la nueva presidenta de la República es “recuperar la conexión” del Ejecutivo con la ciudadanía.

“Lo que ha hecho Castillo [con su golpe de Estado] es darle un tanque de oxígeno al Congreso, y este puede aprovechar ese espacio para dar una tregua, apoyar al gobierno de Boluarte y mejorar su imagen. Pero yo creo que pasará los mismo de siempre, van a aprovechar este momento para los intereses particulares de cada grupo”, finalizó.

vare