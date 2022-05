Crónica desde Colombia: En la tierra del uribismo, los jóvenes se rebelan

Medellín. La estudiante Alejandra Arango siempre oyó decir que “Antioquia monta al presidente”, por eso no creía que “Fico”, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, originario de esta ciudad -de la que fue alcalde-, asociado a los partidos tradicionales y en especial al uribismo, quedara fuera de la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de junio.

Sin embargo, ni siquiera en el departamento Antioquia –del que es capital Medellín- “Fico” alcanzó los dos millones de votos esperados; y aunque fue el único departamento donde esta coalición ganó, esta vez no montó al presidente.

Con el triunfo contundente de Gustavo Petro y el sorprendente segundo lugar de Rodolfo Hernández –a quien se le conoce como el Trump colombiano-, el mayor derrotado fue el establishment y, en particular, Álvaro Uribe, también originario de Antioquia. Dicho de otra forma, el ganador ayer fue el cambio; Colombia votó por dejar atrás a los partidos tradicionales.

Medellín despertó muy temprano para votar; largas filas, sobre todo de adultos y adultos mayores que se reunieron en torno de las escuelas y universidades que fueron sede de las mesas de votación. Las camionetas con grandes pancartas de “Fico” se veían por las calles. En su tienda de frutas y arepas, José Luis esperaba que todo saliera bien: “Con la mano de Dios, para mantener la libertad; o mejor dicho que no gane Petro”.

Pero ni el apoyo de tantos votos de adultos ni la ayuda divina fueron suficientes. Aunque “Fico” sí tuvo una gran votación en esta ciudad, muchos jóvenes dudaron a la hora de elegirlo a él. En la calle 107 de Andalucía, un barrio popular de Medellín, mientras unas bocinas repetían la canción “Petro presidente”, Fernanda contó por qué votó por Petro: “Estoy con todo el que esté contra Uribe, y pidiéndole a Dios que Petro gane. Estoy con Petro porque no me parece justo lo que Uribe ha hecho durante tanto tiempo, lo que hizo con las pensiones, no me parece que mi papá tenga que seguir trabajando gracias a que Uribe subió la edad de las pensiones; no me parece que mi hermana se haya tenido que ir de Colombia a España, a buscar oportunidades porque aquí no las hay; no me parece que los jóvenes tengamos que meternos a la policía porque no hay oportunidades de estudio. Hay que cambiar, Colombia no puede seguir en lo mismo; no puede seguir con Uribe, que siempre quiere ver al pobre más pobre”.

Al frente de la casa de Fernanda, Carlos Bedoya en su carro y en la fachada de su casa tuvo por semanas lonas que invitaban a votar por Gutiérrez; ayer decía convencido que iba a votar por “Fico”, porque era de Medellín y porque “a Petro no lo podemos montar ahí”.

A la salida del Metrocable, en el mismo barrio, Cristina, enfermera, también apoyó a Petro y a su coalición del Pacto Histórico: “Estamos a la expectativa… No sabemos si va a cambiar a o seguir en las mismas; la gente piensa, ya sabe, ‘el tamal, la lechona’, algunos quieren el tamal pero otros prefieren votar a conciencia”.

Al sur de la ciudad, después de votar en una universidad privada, Daniela, estudiante de Publicidad opinó: “En este momento siento que en el país la juventud está con Petro, ven en él un cambio radical; ha sido muy alta la vocación que han tenido los jóvenes por votar, en saber que la responsabilidad recae en nosotros no solo en los adultos”

Estefanía Salazar, estudiante de Artes, también consideró que el voto de los jóvenes será determinante al final: “Espero que sí porque es a nosotros a los que nos queda el país. Pero está súper polarizado; somos un país que por historia es muy violento y que siempre trata de manejar esas polarizaciones de una forma agresiva. Es ‘voto por esto para evitar el otro’. Y no estamos teniendo un fundamento crítico, sino eligiendo cuál es el menos peor”.

La estudiante Alejandra Arango reconoció que ha habido mucho cambio en la posición de las personas porque están cansados de los mismos candidatos de siempre: “He escuchado a muchos que quieren a Petro; algunos cambiaron su voto por Rodolfo (Hernández). Por Petro votan las personas de escasos recursos porque se les ofrece el cielo y la tierra; una vil mentira que creen”.