Los niños no deben preocuparse por la logística de la entrega de regalos de Navidad mientras la pandemia de coronavirus se desata, dijo el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, porque él mismo vacunó a Santa Claus.

"Me preocupaba que todos estuvieran molestos (...) Entonces, lo que hice hace un rato, viajé hasta el Polo Norte. Fui ahí y yo mismo vacuné a Santa Claus. Medí su nivel de inmunidad y está listo para comenzar. Puede bajar por la chimenea. Él puede dejar los regalos, puede irse y no tienen nada de qué preocuparse. Papá Noel está listo", declaró a CNN.

Fauci también respondió cuestiones sobre la vacuna, cómo el virus afecta a las personas y la importancia de seguir las medidas de seguridad, como usar un cubrebocas, incluso después de vacunarse.

Cuando una niña le preguntó si aún sería posible visitar a los abuelos en Navidad, Fauci dijo: “Aún debes tener cuidado y usar cubrebocas. Porque hasta que no tengamos este manto de protección para todos, no puede estar absolutamente seguro de que no hay virus ahí. Por eso, las vacunas son extremadamente importantes para poner fin a este brote".

“Hasta que obtengamos el componente completo de casi todos vacunados”, indicó Fauci, “no podemos abandonar la medida común de salud pública de usar un tapabocas. Así que sí, todavía deberías llevar una".

Fauci aceptó hace poco ser el asesor médico en jefe del presidente electo Joe Biden y respondió las preguntas de los niños como parte de The ABC of Covid-19, que se llevó a cabo en conjunto con Plaza Sésamo.

Para persuadir a la población de que las vacunas son seguras, el vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios públicos han recibido sus inyecciones en la televisión en vivo. Biden lo seguirá el lunes y el mandatario saliente Donald Trump, quien fue tratado en el hospital después de contraer Covid-19, no ha dicho que lo hará.

Estados Unidos ha aprobado las vacunas de Pfizer, que comenzó a aplicar esta semana, y de Moderna, que comenzará mañana domingo a distribuir.

