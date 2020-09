Las autoridades de Bruselas decidieron prohibir la prostitución hasta nuevo aviso en un intento por frenar la propagación del coronavirus en la capital de Bélgica.

Además, las autoridades han cerrado tres hoteles que albergaban a trabajadoras sexuales porque no se respetaban las normas de distancia social, dijo Wafaa Hammich, vocera de la ciudad, a The Associated Press el martes. Se reforzarán los controles policiales para asegurar que se cumplen las restricciones, agregó.

La decisión se tomó luego de que Bruselas decidió imponer un toque de queda a los bares. Desde principio de semana, todos los bares y cafeterías deben cerrar entre las 23:00 y las 06:00 horas, y cualquier local donde se vendan bebidas o comida deben echar el cierre a las 22:00.

Bruselas enfrenta un aumento de los contagios por coronavirus.

En la ciudad de Bruselas uno de cada diez test resulta positivo, más del doble de la media nacional.



La decisión la ha tomado el alcalde de Bruselas, Philippe Close, en una ordenanza municipal "con efecto inmediato y duración indeterminada", indicó la agencia Belga.

Cierre "hasta nueva orden"

Ha conllevado el cierre "hasta nueva orden" de varios hoteles de la capital frecuentados por las prostitutas y sus clientes.

La Policía local ha comenzado a informar a las prostitutas, tanto en las calles como en los locales donde trabajan, del veto, cuyo cumplimiento se encargará de vigilar.

Tras una primera fase de información, podrían empezar a imponerse multas a quien se salte la decisión, destacó Belga.

Dentro también de los esfuerzos por frenar el avance de la pandemia, los 19 distritos de Bruselas acordaron el sábado limitar a las 23.00 horas el cierre de los bares y cafés, a partir de hoy y durante las próximas tres semanas.

Bruselas registra la tasa de positivos más elevada de Bélgica, con un 10 % de los test practicados, lo cual es más del doble de la media nacional, que entre el 17 y 23 de septiembre llegó al 4,7 %.

Entre el 18 y 24 de septiembre, hubo unas 64 hospitalizaciones al día por COVID-19 en el país, lo que supone un aumento del 41 % frente a la semana precedente.

El mayor número de admisiones, una de cada tres, se dio en la región de Bruselas capital.

