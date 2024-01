La Corte Suprema dijo el viernes que decidirá si el expresidente Donald Trump puede quedar fuera de las boletas debido a sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020, insertando de lleno a la corte en la campaña presidencial de 2024.

Los jueces reconocieron la necesidad de llegar a una decisión rápidamente, ya que los votantes pronto comenzarán a emitir sus votos en las primarias presidenciales en todo el país. El tribunal acordó aceptar un caso de Colorado derivado del papel de Trump en los eventos que culminaron con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Las discusiones se llevarán a cabo a principios de febrero.

Lee también: Donald Trump está dispuesto a "sacrificar la democracia" de Estados Unidos: Joe Biden

El tribunal considerará por primera vez el significado y el alcance de una disposición de la 14ª Enmienda que prohíbe a algunas personas que “participaron en la insurrección” ocupar cargos públicos. La enmienda fue adoptada en 1868, tras la Guerra Civil. Se ha utilizado tan raramente que el tribunal más alto del país no tuvo ocasión previa de interpretarlo.

Asalto al Capitolio. Foto: AFP

La Corte Suprema de Colorado, por 4 votos a 3, dictaminó el mes pasado que Trump no debería estar en la boleta primaria republicana. La decisión fue la primera vez que se utilizó la 14ª Enmienda para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral.

Trump está apelando por separado ante un tribunal estatal un fallo de la secretaria de estado demócrata de Maine, Shenna Bellows, de que no era elegible para aparecer en la boleta electoral de ese estado por su papel en el ataque al Capitolio. Tanto los fallos de la Corte Suprema de Colorado como los del Secretario de Estado de Maine están en suspenso hasta que se resuelvan las apelaciones.

Tres de los nueve jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por Trump, aunque han fallado repetidamente en su contra en demandas relacionadas con las elecciones de 2020, así como por sus esfuerzos para evitar que los documentos relacionados con el 6 de enero y sus declaraciones de impuestos sean entregados a los comités del Congreso.

Al mismo tiempo, los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh han estado en la mayoría de las decisiones impulsadas por los conservadores que anularon el derecho constitucional al aborto de cinco décadas de antigüedad, ampliaron el derecho a portar armas y anularon la acción afirmativa en las admisiones universitarias.

Algunos legisladores demócratas han pedido a otro juez conservador, Clarence Thomas, que se aparte del caso debido al apoyo de su esposa al esfuerzo de Trump por anular los resultados de las elecciones, que perdió ante el demócrata Joe Biden. Es poco probable que Thomas esté de acuerdo. Solo se ha recusado de otro caso relacionado con las elecciones de 2020, que involucra al ex asistente legal John Eastman, y hasta ahora las personas que intentan descalificar a Trump no le han pedido que se recuse.

Expresidente Donald Trump en la Corte de Nueva York. Foto: AP

Lee también: Fiscalía de Nueva York reclama 370 mdd a Trump tras el juicio por fraude

Tribunal determina que Trump no cumple con los requisitos

La decisión de Colorado, 4-3, cita un fallo de Gorsuch cuando era juez federal en ese estado. Esa decisión de Gorsuch confirmó la decisión de Colorado de eliminar a un ciudadano naturalizado de la boleta presidencial del estado porque nació en Guyana y no cumplía con los requisitos constitucionales para postularse para un cargo. El tribunal determinó que Trump tampoco cumple con los requisitos debido a su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ese día, el presidente republicano realizó un mitin frente a la Casa Blanca y exhortó a sus seguidores a “luchar como infierno” antes de caminar hacia el Capitolio.

La disposición de dos oraciones en la Sección 3 de la 14ª Enmienda establece que cualquiera que haya hecho un juramento de defender la constitución y luego “participe en una insurrección” contra ella ya no es elegible para un cargo estatal o federal. Después de que el Congreso aprobara una amnistía para la mayoría de los antiguos confederados a los que se refería la medida en 1872, la disposición cayó en desuso hasta que se presentaron docenas de demandas para mantener a Trump fuera de las elecciones este año. Sólo el de Colorado tuvo éxito.

Trump había pedido al tribunal que anulara el fallo de Colorado sin siquiera escuchar los argumentos. “La decisión de la Corte Suprema de Colorado privaría inconstitucionalmente de sus derechos a millones de votantes en Colorado y probablemente se usaría como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país”, escribieron los abogados de Trump.

Argumentan que Trump debería ganar por muchos motivos, incluido el de que los acontecimientos del 6 de enero no constituyeron una insurrección. Incluso si así fuera, escribieron, el propio Trump no había participado en la insurrección. También sostienen que la cláusula de insurrección no se aplica al presidente y que debe actuar el Congreso, no los estados individuales.

Los críticos del expresidente que presentó la demanda en Colorado coincidieron en que los jueces deberían intervenir ahora y resolver el asunto, al igual que muchos expertos en derecho electoral.

“Este caso es de suma importancia nacional. Y dado el próximo calendario de primarias presidenciales, no hay tiempo para esperar a que los problemas se filtren más. La Corte debería resolver este caso en un cronograma acelerado, para que los votantes en Colorado y en otros lugares sepan si Trump es efectivamente constitucionalmente inelegible cuando emitan sus votos en las primarias”, dijeron los abogados de los demandantes de Colorado a la Corte Suprema.

La cuestión de si Trump puede estar en la boleta no es el único asunto relacionado con el expresidente o el 6 de enero que ha llegado al alto tribunal. El mes pasado, los jueces rechazaron una solicitud del fiscal especial Jack Smith para abordar y pronunciarse rápidamente sobre las afirmaciones de Trump de que es inmune al procesamiento en un caso que lo acusa de conspirar para revocar las elecciones presidenciales de 2020, aunque el tema podría volver a estar ante el tribunal. pronto dependiendo del fallo de un tribunal de apelaciones con sede en Washington.

Y el tribunal ha dicho que tiene la intención de escuchar una apelación que podría anular cientos de cargos derivados de los disturbios en el Capitolio, incluso contra Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rcr