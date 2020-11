Ginebra.- México está "en mala situación frente a la epidemia de Covid-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre", advirtió el lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio", subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia.

También expresó su preocupación por la situación en Brasil, un país al que llamó a "tomárselo muy, muy en serio" porque lo que ocurre allí es "muy preocupante".

