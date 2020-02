Asiáticos alrededor del mundo se han tomado las redes sociales bajo el hashtag #NosoyUnVirus en respuesta a los ataques de discriminación que han sufrido tanto en internet como en su vida diaria por el brote de coronavirus que se originó en la provincia china de Hubei.

Los usuarios reportaron casos en los que, por su nacionalidad, se les ha prohibido la entrada a lugares como restaurantes y tiendas, incluso por el hecho de haber viajado a China recientemente. También se han reportado casos de racismo contra hijos chinos nacidos en Europa.

Un usuario que se identifica en Twitter como @jhn_17 contó que durante un paseo por el parque se le acercó una niña de unos cuatro años y una mujer, al parecer madre de la menor, jaló a la pequeña y al autor del tuit le dijo: “Aléjate de mi hija, no quiero que la contagies”. Luego, le dijo a la niña: “No te acerques a los chinos que son tóxicos”.

Luego afrontó otra situación parecida en una tienda en Valladolid, España.

Otros usuarios contaron casos de transeúntes que se cruzan al otro lado de las calles para evitar pasar al lado de personas con rasgos asiáticos. El pasado fin de semana el artista Chenta Tsai modeló en el Madrid Fashion Week con la frase “No soy un virus”.

“El debate en torno al virus está teniendo connotaciones raciales que afectan a la comunidad racializada asiática y quise aprovechar esta ocasión para mandar todo mi apoyo a aquellos hermanos que sufren racismo debido a ello...Si alguno ha sufrido racismo/discriminación de cualquier tipo debido a esto, por favor poneos en contacto con estos colectivos o mandándome un mensaje privado”. afirmó el modelo en instagram.

Antonio Liu Yang y Paloma Chen son los líderes que encabezan el movimiento en España contra de la discriminación por el virus y crearon el hashtag #NoSoyUnVirus para dar voz a los connacionales que hacen parte de la problemática. En Francia la movilización usa el hashtag #JeNeSuisPasUnVirus

“Decidí apoyar el hashtag porque formo parte del colectivo de descendientes de chinos en países hispanohablantes Tusanaje-秘从中来 y decidimos, por una parte, posicionarnos contra el racismo, la marginación y la estigmatización que está sufriendo la comunidad china y, por otra parte, apoyar a las personas contagiadas por el virus, que creemos que también han sido criminalizadas y culpabilizadas en los medios de comunicación”, explicó a EL UNIVERSAL Paloma, quien criticó que se esté diciendo que el coronavirus surgió “por comer animales salvajes” o porque los chinos “no siguen las normas de higiene o salubridad de la civilización blanca”.

La respuesta al hashtag, señala, “en general ha sido buena, sobre todo de los más jóvenes. Otros asiáticos que también han sufrido discriminación se han sumado a la campaña y nos han llegado muchos mensajes de apoyo. La gente en general y los medios de comunicación en general también nos han apoyado y dado bastante voz”.

Cuenta que les han llegado historias como la de unos estudiantes chinos que “no pudieron entrar a un bar en Huelva”, o de personas “a las que gritan por la calle 'coronavirus', 'tú tienes el virus', además de bromas racistas para incomodar”.

Incluso en el ámbito educativo, acota, hay niños de rasgos asiáticos a quienes sus compañeros llaman “virus de China”.

También se han registrado casos, dice, de “pruebas médicas injustificadas a niños y adolescentes sin ninguna posibilidad de haber contraído el virus”.

Desde su punto de vista, “es importante alzar la voz, denunciar, y no dar a la sociedad mayoritaria blanca la idea de que nosotros, la minoría racializada asiática, somos un colectivo pasivo y callado, al que se le puede acusar injustamente sin consecuencias”.

La cuenta @imnot1virus, que recopila las imágenes y trinos de usuarios en varios países, el pasado lunes subió un video en donde se muestra ataque físico a chinos en el metro de Nueva York.

Another Asians were attached in NYC MTA. From Wei Song. This is not ok !!! #imnotavirus #ImNotAVirus #JeNeSuisPasUnVirus #Coronarivus #isolatevirusnotchinese pic.twitter.com/ifsl43TNex

Vía Twitter, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subrayó que pese a que es entendible la alarma que ha desatado el coronavirus, no hay “excusa para los prejuicios y la discriminación contra las personas de descendencia asiática”, y llamó a !combatir el racismo” y el odio.



It's understandable to be alarmed by #Coronavirus. But no amount of fear can excuse prejudice & discrimination against people of Asian descent. Let's #FightRacism, call out hatred & support each other in this time of a public health emergency.#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/HS0cOEHQGn

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 31, 2020