El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este viernes no hacerse el "duro" con la pandemia del coronavirus y "usar cubrebocas", después del anuncio de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está contagiado por Covid-19.

El candidato demócrata de 77 años, que compartió el escenario con Trump en el primer debate presidencial el martes, dio negativo tras someterse a una prueba del virus este viernes.

Lee también: Joe Biden da negativo a coronavirus

"Sean patriotas. Esto no se trata de hacerse el duro. Se trata de hacer su parte. Usar mascarilla no sólo lo protege a uno sino a quienes nos rodean", dijo Biden en un evento en Grand Rapids, en Michigan, un estado clave para llegar a la Casa Blanca.

Biden ha sido un duro crítico de la estrategia de Trump de "menospreciar" la gravedad de la pandemia, que ha dejado más de 200 mil muertos en Estados Unidos, más fallecidos que en ningún otro país del mundo.

"Este no es tema político. Es un potente recordatorio para todos de que tenemos que tomarnos en serio este virus", indicó el candidato, que agregó que hay que seguir los consejos de los expertos, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

Lee también: Melania Trump tiene "síntomas leves" de Covid-19

Después de su mensaje de la mañana deseándole una "pronta recuperación" a Trump, Biden dijo que con su esposa están rezando para su restablecimiento y el de la primera dama, Melania Trump.



Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020