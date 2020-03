El periodista de CNN Chris Cuomo, hermano menor del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, tiene coronavirus pero seguirá conduciendo su programa desde el sótano de su casa, donde guarda cuarentena, informaron ambos el martes.

"No me importa cuán inteligente, cuán rico, cuán poderoso creas que seas. No me importa cuán joven, cuán viejo. El virus es el gran igualador. Mi hermano Chris ha dado positivo para el coronavirus", dijo el gobernador del estado norteamericano más afectado por la pandemia en su conferencia de prensa diaria.

"Es joven, está en forma, es fuerte (no tan fuerte como él cree) pero estará bien. Pero hay una lección aquí. Es un trabajador esencial, miembro de la prensa. Ha salido fuera. Si sales fuera, las chances de infección son muy altas", añadió.

Chris Cuomo, de 49 años y conductor de su propio programa de noticias en las noches en CNN, informó en Twitter que estuvo con personas en los últimos días que luego supo que estaban infectadas.

También lee: Los síntomas variables pero característicos del coronavirus

"Tuve fiebre, escalofríos y me costaba respirar. Solo espero no haber contagiado a los niños y a Cristina. ¡Esto me haría sentir peor que la enfermedad!", tuiteó el periodista desde el sótano de su casa, desde donde transmitirá su programa.

El gobernador Cuomo, a quien le gusta hablar de su familia en las conferencias de prensa, contó que su madre, Matilda, se sentía sola en casa y fue a quedarse unos días con su hermano Chris.

"Ella es mayor, y goza de buena salud, pero le dije (a Chris) 'No puedes tener a mamá en tu casa'. Y él me dijo: 'No, no, no, mamá se siente sola y quiere estar en la casa'".

También lee: “Vivo con el miedo de que me contagie de Covid-19”, dice mexicana en NY

El gobernador insistió y Matilda regresó a su apartamento hace unos días.

El gobernador aprobó recientemente "la ley de Matilda", bautizada en honor a su madre, que impide las visitas no esenciales a hogares de ancianos en el estado, incluido de parte de familiares.

También lee: Trump dice que "no será necesaria" cuarentena para NY y dos estados más por Covid-19

Unas 75 mil personas en el estado de Nueva York han dado positivo para el coronavirus, y mil 550 han muerto (914 de ellas en la ciudad de Nueva York).

"Subestimamos este virus", dijo el gobernador Cuomo. "Es más poderoso, más peligroso de lo que pensábamos".

Cuomo estimó que el pico de la crisis llegará a Nueva York entre los próximos siete a 21 días. "La principal batalla es en el ápice".

lsm