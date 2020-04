Doctores en Estados Unidos han detectado casos de pacientes con Covid-19 que sufren un derrame cerebral; creen que podría deberse a complicaciones en el sistema circulatorio.

La cadena estadounidense CNN informó, con base en reportes médicos, que adultos de entre 30 a 40 años sufrieron derrame cerebral causado por el nuevo coronavirus.

Algunos pacientes evitan llamar a la línea de emergencias debido a la gran cantidad de infectados en los hospitales, explicaron los médicos, quienes creen que las afectaciones cerebrovasculares pueden ser producto de coágulos generados por el virus, que interviene directamente en la sangre.

El doctor Thomas Oxley, neurocirujano del hospital at Mount Sinai Health System en New York, explicó al medio que los pacientes que presentaron complicaciones estaban por debajo de los 50 años. Algunos pacientes presentaban síntomas leves e incluso una parte no presentaba ninguna sintomatología.

También lee: Los síntomas del Covid-19 y cómo protegerse

“El virus parece estar causando coagulación en incremento en largas arterias, llevando -a los pacientes- a sufrir un derrame cerebral severo. Nuestro reporte evidenció el incremento de afecciones cerebrales en pacientes jóvenes en las dos últimas semanas. La mayoría de estos pacientes no tiene complicaciones médicas previas”, explicó Oxley a CNN.

“Un ataque cerebrovascular causa daño severo sino es tratado de inmediato. Al menos un paciente ha muerto y los demás se encuentran en entidades de rehabilitación, cuidados intensivos o la unidad cerebrovascular. Sólo uno de los pacientes regresó a casa, pero requerirá cuidado intensivo” añadió Oxley.

También lee: Qué evidencia hay de que la pérdida del gusto y el olfato sean síntomas de covid-19

La doctora Cindy Yip, directora de Datos y Dirección de Conocimiento del programa Heart para la asociación Heart & Stroke en Canadá, explicó en el portal web de la institución médica que “las personas con condición cardiaca o vascular o que han tenido un derrame, están en riesgo mayor de desarrollar complicaciones si contraen el Covid-19.”

Cientos de autopsias realizadas en pacientes fallecidos por Covid-19 en el hospital Castel San Giovanni de Piacenza (Italia) demostraron que la coagulación intravascular diseminada (trombosis) también es una manifestación del virus, comentó Roberto Melgarejo, embajador paraguayo en Italia, al portal ABC.

También lee: Los síntomas variables pero característicos del coronavirus

En España, los casos de coagulación son frecuentes en los nuevos pacientes. Los médicos comenzaron a tratar a las personas con medicamentos anticoagulantes.

"Al comienzo del brote, sólo comenzamos a darles medicamentos para prevenir los coágulos. Vimos que no era suficiente (..) Empezaron a tener embolias pulmonares, así que comenzamos la anticoagulación completa en todos" afirmó Cristina Abad, anestesióloga del Hospital Clínicos San Carlos de Madrid para El comercio.

Los tratamientos anticoagulantes continuarán mientras se conoce mayor información sobre las implicaciones médicas causadas por el virus.

En la mayoría de los casos, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que desaparecen en entre dos y tres semanas. Pero en otros, especialmente en gente mayor o con patologías previas, puede derivar en cuadros más graves, como la neumonía, o incluso la muerte.

lsm