Las autoridades identificaron como un conspiranoico al hombre que se prendió fuego afuera de la corte del juicio penal contra el exmandatario estadounidense, Donald Trump, en Nueva York.

Katherine Fung, reportera de Newsweek, que ha estado informando desde el interior de la sala del tribunal toda la semana, dijo que el hombre sostenía una pancarta antes del incidente, que incluía un enlace a un sitio en internet: Una carta en la platagorma se titulaba: "Me he prendido fuego fuera del juicio a Trump".

"Mi nombre es Max Azzarello y soy un investigador que se prendió fuego fuera del juicio de Trump en Manhattan", se lee en el sitio.

"Este acto extremo de protesta es para llamar la atención sobre un descubrimiento urgente e importante: somos víctimas de una estafa totalitaria, y nuestro propio gobierno (junto con muchos de sus aliados) está a punto de golpearnos con un golpe mundial fascista apocalíptico".

De 37 años, la persona se encontraba en estado crítico después de prenderse fuego, mientras testigos horrorizados y las cámaras de CNN observaba.

Azarello viajó a la ciudad de Nueva York hace una semana y dijo en su Instagram que se quedaría en Washington Square Park, reportó el tabloide británico Daily Mail. Aunque los registros públicos muestran una dirección en St. Augustine, Florida, para la residencia conocida más reciente de Azzarello, fuentes le dijeron al The New York Post que creen que no tiene hogar.

En su perfil de LinkedIn, donde aparentemente aparece en una foto con Bill Clinton, Azzarello escribió: "Tenemos un problema secreto con el fascismo".

El sujeto demandó a Bill Clinton el año pasado en un caso teñido de teoría de conspiración con más de otras 100 personas que luego fue desestimado.

Una hora antes de autoinmolarse, Azarello publicó un texto en su historia de Instagram que simplemente repetía las palabras "Te amo".

De acuerdo con el Post, "una publicación de blog de 2017 de la organización sin fines de lucro Strong Towns, que desde entonces ha sido desconectada, presenta a Max Azzarello y lo anuncia como su nuevo gerente de crecimiento.

"En su propaganda, Azzarello alude a la “ciudad de su infancia” como una “comunidad encantadora, amigable y ecléctica en Long Island, Nueva York”.

"La organización centrada en el compromiso cívico dice que las "pasiones" de Azzarello incluyen "el ajedrez, la escritura creativa y la poesía escandinava medieval"".

El hombre se encontraba esta mañana entre los dos grupos de curiosos que durante cada jornada desde que empezó el juicio se manifiestan a favor o en contra de Trump.

Un vídeo que ha circulado profusamente en las redes muestra al hombre arrodillado, con las manos tras la cabeza, mientras su cuerpo es consumido por las llamas.

En las imágenes se puede ver a algunas personas que observan perplejas el fuego, sin que aparentemente entiendan qué está pasando, hasta que se presentan corriendo varios agentes de policía que apagaron las llamas y se encargaron de trasladarlo a un hospital.

La cadena ABC señaló que Trump se encontraba en ese momento dentro del tribunal donde hoy termina de formarse el jurado que establecerá el veredicto de culpabilidad o inocencia en el caso del pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels. Con información de EFE

