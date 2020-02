Con drones, alertan a residentes chinos sobre el coronavirus

Oficiales chinos usan drones, sobre todo en zonas rurales, para avisar a los locales que no salgan sin cubrebocas, ante el nuevo coronavirus, indican medios locales.

Global Times menciona que las autoridades usan este nuevo método para advertir a los residentes sobre el peligro de no cuidarse y así evitar decirles en persona.

En un video una mujer policía usa un drone, en Shuyang, para saber si la gente usa sus cubrebocas.

"El chico guapo al teléfono, ¿dónde está tu protección? Úsala, por favor", dice la mujer policía a través de un micrófono.

"Las chicas que comen mientras caminan, usen sus cubrebocas, por favor. Pueden alimentarse cuando lleguen a casa", les dice, según indica Global Times.

En otro video, que obtuvo el medio, se ve que una mujer observa hacia arriba, donde se presupone está el drone, que le dice: "Sí, señora, este drone le habla. No debería caminar sin un cubrebocas. Mejor regrese a casa y no olvide lavarse las manos".

En otra imagen, se ve a un niño caminando por las calles y el drone le habla: "Hola, chico. Estamos en tiempos inusuales. Ni siquiera usas un cubrebocas, corre y ve a casa. El coronavirus es algo serio, corre". Entonces el niño empieza a correr y la voz de la autoridad le dice: "No salgas. Permanecer en casa contribuye a la sociedad".



Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020