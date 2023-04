El grupo francés del lujo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) es dirigido por Bernard Arnault, quien es la persona más rica del mundo, de acuerdo con la Revista Forbes 2023, y lo confirma el índice de milmillonarios de Bloomberg. En el conglomerado que lidera se incluyen Christian Dior, Bvlgari, Louis Vuitton, Sephora y Tiffany & Co.

Arnault superó a finales del año pasado a Elon Musk, consejero delegado de Tesla y dueño de Twitter, como la persona más rica del planeta Tierra, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su fortuna ascendía a 208 mil millones de dólares el 19 de abril, según dicho índice.

Es padre de Delphine, de 48 años; Antoine, de 45; Alexandre, de 30; Frédéric, de 28 y Jean, el menor, de 25. Sólo uno de ellos lo reemplazará como director de LVMH y de sus lujosas marcas.

De acuerdo con un reporte del medio The Wall Street Journal, cuando sus hijos eran niños "les enseñó matemáticas y les acompañó en viajes de negocios y negociaciones. En la actualidad, Arnault está reforzando el control de la familia sobre LVMH, colocando a sus hijos en puestos de responsabilidad y dándoles poder para que un día se hagan cargo del imperio del lujo".

En la actualidad, de acuerdo con el diario británico Daily Mail, cada mes, Arnault invita a sus cinco hijos a almorzar con él en la propia sede del conglomerado LVMH, y les pide consejos.

La comida dura 90 minutos y se vive una tensión en la que cada respuesta de cada uno de sus cinco hijos se convierte en un elemento a favor o en contra de quien quedará a cargo del negocio familiar, reportó Semana.

Matemáticas desde pequeños y viajes de negocios, así crecieron los hijos de Bernard Arnault

El lobo de Cachemira, como apodan a Arnault, ha sido muy riguroso con la educación de sus hijos. El The Wall Street Journal mencionó que llamaba a sus hijos Antoine y Delphine a su despacho y les hacía ejercicios de matemáticas entre reuniones. Además, a sus hijos los habría llevado en viajes de negocios.

Los cinco hijos ocupan importantes cargos dentro de sus prestigiosas empresas y al igual que en la famosa serie Succession, los cinco hijos de los dos matrimonios de Arnault, son empleados en la empresa familiar, mientras compiten por el emporio.

No obstante, el The Wall Street Journal agregó que "todos los hijos se consideran hermanos y no se refieren el uno al otro como medio hermano o media hermana, según personas familiarizadas con su relación. Tienen cuidado de no crear ninguna apariencia de rivalidad o conflicto, dicen personas, y añaden que los cinco nunca discuten ni bromean sobre quién es el mejor en actividades como jugar al tenis o tocar el piano; su padre no lo toleraría".

De acuerdo con Arnault la decisión de quién lo sucederá se basará en el mérito: “En cuanto a la sucesión, también habrán notado que la edad de jubilación, que está muy de moda, se ha extendido”, dijo Arnault el pasado mes de enero, según Daily Mail, lo que daría a entender que aún no tiene afán por tomar la decisión final.

Cuando se le preguntó a cuál de sus hijos veía como su posible sucesor, Arnault le dijo a un amigo durante un almuerzo cerca de los Campos Elíseos: "Bueno, tengo cinco".

¿Favoritos?

De acuerdo con los reportes del Daily Mail, "el hijo de Arnault, Antoine, que está casado con la modelo rusa Natalia Vodianova, ha asumido durante mucho tiempo que es el favorito.

"Pero han estado circulando rumores en París sobre si sería su hija mayor, Delphine, quien tomaría las riendas después de que ella fuera ascendida en lugar de su hermano.

"La única hija del multimillonario pareció avanzar en la carrera en enero después de que Arnault la presentara como directora de Dior, la segunda marca más grande de LVMH"

Pero, "en enero se sugirió que los inversores 'no tienen un buen sentimiento' por Delphine, mientras que otros describieron su ascenso a la cabeza de Dior como un 'pequeño regalo de papá'".

¿Parecido con Succesion es mera coincidencia?

"La promoción de Delphine tiene paralelismos con la serie dramática de HBO, Succession, en la que la única hija de Logan, Shiv, se sorprende cuando se convierte en la favorita para apoderarse del imperio del magnate de los medios", indicó el tabloide británico.

"Unas semanas antes del ascenso de Delphine, Antoine se convirtió en director ejecutivo de la empresa que cotiza en bolsa y que posee la participación de la familia en LVMH", agregó el medio.

El francés apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en 1997, cuando valía 2 mil 800 millones de libras esterlinas.

Además, Arnault ahora está planeando su sucesión. En diciembre transformó Agache, el holding privado que controla LVMH en última instancia, en una commandite, una estructura corporativa francesa que se asemeja a una sociedad limitada y permite a su accionista mayoritario ejercer un poder significativo con una participación relativamente pequeña, reportó el The Wall Street Journal.

También creó una segunda entidad, Agache Commandite SAS, propiedad de sus cinco hijos, cada uno con una participación de 20%, según el regulador bursátil francés. La nueva empresa está facultada para hacerse cargo de la gestión de Agache y poner fin al liderazgo de Arnault en la empresa. Las decisiones importantes, como la disolución de Agache, requieren la aprobación unánime de sus hijos.

La nueva empresa tiene una presidencia rotatoria de dos años entre los hijos, que no pueden vender sus acciones en ella durante 30 años sin la aprobación unánime del consejo. Una vez transcurrido ese periodo, solo los descendientes directos de Arnault podrán poseer las acciones.

El multimillonario vive en un impresionante castillo de 150 años en el noroeste de Saint-Emilion en Burdeos, Francia, con su segunda esposa, la pianista clásica nacida en Canadá, Helene Mercier. El castillo ha pertenecido a la familia del multimillonario desde 1998, mencionó el Daily Mail.

Lee también ¿Quién es Bernard Arnault, el hombre que empezó con Dior y ahora es el presidente del mayor conglomerado de marcas de lujo del mundo?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc