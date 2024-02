La Corte Suprema de Alabama dictaminó recientemente que los embriones congelados pueden considerarse niños según la ley estatal, lo que generó preocupación sobre cómo la decisión podría afectar la fertilización in vitro, comúnmente conocida como FIV.

La decisión emitida en casos de muerte por negligencia presentados por parejas a quienes se les destruyeron embriones congelados en un accidente podría dejar a las clínicas vulnerables a demandas y restringir el acceso al tratamiento.

El miércoles, el hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham suspendió los tratamientos de FIV mientras considera la importancia del fallo. El jueves, los proveedores de FIV Alabama Fertility Services y Mobile Infirmary decidieron pausar partes de sus programas.

Esto es lo que debe saber sobre este tratamiento de fertilidad cada vez más común.

¿Qué es la fertilización in vitro?

La fertilización in vitro ofrece una posible solución cuando una mujer tiene problemas para quedar embarazada. Implica recuperar sus óvulos y combinarlos en una placa de laboratorio con el esperma de un hombre para crear un embrión fertilizado, que luego se transfiere al útero de la mujer en un intento de crear un embarazo.

La FIV se realiza en ciclos y puede ser necesario más de uno para crear un embarazo exitoso, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El procedimiento puede utilizar óvulos y esperma de una pareja o de un donante.

¿Cómo es el proceso?

El tratamiento a menudo utiliza hormonas para desencadenar la ovulación, de modo que se producen múltiples óvulos y se utiliza una aguja para extraerlos de los ovarios, dijo el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

Los óvulos se pueden fertilizar agregando el esperma a los óvulos en un laboratorio, o se puede inyectar un solo espermatozoide en cada óvulo.

“Cultivamos ese óvulo fertilizado durante un periodo, generalmente de cinco a seis días, para crear etapas de desarrollo llamadas blastocisto. Y esos se transfieren o almacenan para uso futuro”, dijo el doctor Jason Griffith, endocrinólogo reproductivo de Houston.

Un blastocisto es la etapa temprana de un embrión, que se define como el estado de desarrollo que comienza en la fertilización y dura hasta ocho semanas.

Griffith dijo que el día 3 después de la fertilización, un embrión tiene entre seis y 10 células. Para el día 6, hay entre 100 y 300 células.

"Entonces estamos hablando de algo que todavía es microscópico", dijo, añadiendo que una persona contiene más de un billón de células.

Lee también La controvertida decisión judicial en EU que considera que los embriones congelados son niños

¿Cómo se congelan y almacenan?

El proceso de congelación implica reemplazar el agua de las células embrionarias con un líquido protector y congelarlas rápidamente con nitrógeno líquido, según Johns Hopkins Medicine. Los embriones congelados pueden utilizarse para futuros embarazos y la gran mayoría sobrevive al proceso de descongelación.

Los embriones congelados se almacenan en tanques que contienen nitrógeno líquido en laboratorios de hospitales o centros de medicina reproductiva. Griffith dijo que también se pueden guardar en instalaciones de almacenamiento con las que tienen contrato los centros de atención médica, especialmente cuando se almacenan durante muchos años. Los embriones congelados se pueden conservar de forma segura durante una década o más.

Griffith dijo que las condiciones son monitoreadas en estas instalaciones y que existen mecanismos de seguridad física para salvaguardar los tanques y los generadores de respaldo en caso de cortes de energía.

El doctor John Storment, endocrinólogo reproductivo de Lafayette, Louisiana, dijo que su estado tiene una ley única que prohíbe a los médicos descartar embriones viables que aún se estén dividiendo, lo que significa que deben preservarse y almacenarse. Por eso, él y otros médicos envían embriones fuera del estado a una instalación de almacenamiento segura una vez que el paciente ha terminado de usarlos para un ciclo de FIV en particular.

"Cuando estén listos para recibir embriones nuevamente, pueden enviarlos de regreso aquí", dijo. "Pero no los guardamos aquí".

En otros estados, dijo, los pacientes pueden optar por usarlos, desecharlos o donarlos a otras parejas o para investigación.

¿Cómo podría afectar la sentencia de Alabama al proceso?

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular Roe v. Wade en 2022 generó especulaciones sobre cómo el fallo podría generar problemas con el cuidado de la fertilidad, dijo Greer Donley, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.

"Este es uno de los primeros lugares que lo demuestra", dijo.

Donley espera que la FIV siga estando disponible en Alabama, pero los embriones no se almacenarán ahí. Y trasladarlos a otros estados para su almacenamiento aumentará el costo, los desafíos logísticos y el riesgo asociado con los procedimientos.

"Esto abre la posibilidad de utilizar las leyes de bienestar infantil de manera más integral para criminalizar cualquier cosa que pueda dañar al embrión", dijo Donley.

Donley dijo que esa presión podría continuar: “El futuro que el movimiento antiaborto quiere ver es uno en el que los fetos tengan protecciones constitucionales federales desde el momento de la concepción”.

Desde 2022, cuatro estados han modificado sus constituciones para proteger el acceso al aborto, y varios otros están considerando medidas electorales para este año. En muchos, el lenguaje va más allá de permitir el aborto para otorgar a las personas derechos a la libertad reproductiva de manera más amplia, lo que podría garantizar el acceso a la FIV.

¿Cuáles son las preocupaciones de los médicos?

Los médicos fuera de Alabama están preocupados por las posibles implicaciones nacionales de la reciente decisión judicial.

Podría “restringir sustancialmente el acceso a un tratamiento de fertilidad muy importante que ha ayudado a innumerables personas a ampliar sus familias”, dijo Griffith. "Cuando nos fijamos en el porcentaje de embarazos en los Estados Unidos que resultan de la fertilización in vitro, es alrededor del 2%".

También podría aumentar el costo de la FIV para muchas familias (aunque no está claro en cuánto) debido a cosas como tarifas de almacenamiento adicionales y costos de responsabilidad, dijo. Un ciclo de FIV, que incluye todos los embriones transferidos, cuesta ahora entre 1 mil y 25 mil dólares, dijo Griffith.

Otra posible ramificación es que haya menos proveedores de FIV, y Storment señaló que es posible que los médicos especialistas en fertilidad no quieran mudarse o quedarse en Alabama.

"No creo que ningún médico que sepa que existe la posibilidad de un proceso penal quiera siquiera estar en esa posición", dijo. "Hay otros 49 estados y muchos otros países en los que podrían practicar sin la misma amenaza".

Dijo que "ciertamente espera" que Alabama cambie su postura sobre este tema.

“Esperamos que prevalezca más el sentido común y cambien la ley. Pero si no es así, no veo a nadie haciendo FIV en Alabama”, dijo. “Conozco a un médico, un amigo mío que está en Alabama, y me llamó y me preguntó: '¿Estás contratando?' Yo digo: 'Sí, pero tampoco sé si Louisiana es el estado más progresista al que mudarse'”.

Storment dijo que la decisión de Alabama podría tener un efecto dominó en todo el país.

"Es una de las cosas más importantes que ha sucedido en el ámbito del derecho reproductivo en la última década", afirmó.

Lee también ¿Qué es el método ROPA y por qué se recomienda a parejas de mujeres?