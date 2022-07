Comensal critica a restaurante por no ofrecerle un trago de cortesía y el dueño le responde

Las idas y vueltas que se generan en el rubro de atención al cliente ahora se trasladaron al mundo virtual. Mediante diversas plataformas, como en las cuentas personales en redes sociales de los negocios, se pueden realizar diversos comentarios sobre la experiencia personal al consumir el servicio que se ofrece.

Allí, tanto los halagos como las críticas no escasean y esto generan una fuerte reacción en quienes se ven afectados por estas palabras públicas.

Este fue el caso del dueño de un restaurante de Barcelona, que se viralizó por su furiosa respuesta ante un comentario negativo de una persona que visitó el sitio.

“La comida es buena, pero no creo que valga lo que piden. Y, a nivel detalle, si ofreces un chupito con lo que pago por cenar, podrías invitar”, escribió un usuario que le otorgó en la reseña de Google una puntuación de dos estrellas sobre cinco al restaurante Koh, ubicado en Barcelona, en el que se ofrece comida oriental.

stas palabras sobresalieron entre otros tantos comentarios en los que se hablaba positivamente del servicio del lugar, que se destaca por la calidad gastronómica de sus platos.

La crítica del cliente fue mediante Google (Captura Twitter)

Como el comentario no pasó desapercibido para los usuarios, tampoco lo hizo para el dueño del restaurante, que no dudó en responder furioso. “Sí, disculpa, es que no sé por qué no invitamos a un sake japonés de exportación, igual que el golf, los palos, ¿los regaláis? Digo, por lo que pagas por la hora”, expresaron con ironía desde la cuenta oficial de Koh, en referencia al servicio que ofrece la persona que realizó la crítica.

Lee también: Chef mexicano exhibe a influencer y la llama "gorrona internacional"

Tras la repercusión de este tajante ida y vuelta, la cuenta de Twitter @soycamarero, en la que se relatan experiencias de trabajadores del rubro gastronómico, festejó la respuesta del dueño del restaurante. Sus seguidores, que no dudaron en opinar acerca de la situación, en la que algunos de los usuarios interpretaron que aquel trago sugerido para acompañar la comida no estaba incluido en la cuenta final para pagar.

Sin embargo, otros tantos “defendieron al comerciante”, al ser parte de su trabajo, poder vender sus productos.

Los usuarios de Twitter opinaron al respecto (Captura Twitter)

“En cualquier caso, y siendo del ramo que sea, si te ofrezco invitarte a algo, yo, al menos yo, te invito y no entro en comparaciones, sean del ramo que sean. Simplemente, es cuestión de tener palabra. Nada más”y “Puedo llegar a entender que si ofrece el hostelero el chupito, el cliente interprete que está siendo invitado. A mí me han llegado a pedir chupito y después recriminar que lo cobre; eso sí es sangrante”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, que hablaron desde la experiencia personal.

Sea como sea, la crítica negativa del usuario quedó allí y desde Koh no volvieron a expresarse al respecto. En sus redes sociales, no hicieron mención a este particular momento y de hecho reciben a diario halagos por el tipo de comidas que ofrecen.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Lee también: "Era oportunidad de trabajo", responde influencer a chef mexicano que la llamó "gorrona internacional"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más

vare/rcr