Colocan retrato de un asesino en serie en público de partido en Australia

Una campaña positiva de decoración de los estadios de rugby 13 en Australia, bautizada "Aficionados en las tribunas", se convirtió en un problema cuando un retrato en cartón de un asesino en serie se mezcló con otras fotos de seguidores.

La federación australiana (NRL) buscaba una campaña atractiva en su reanudación el pasado fin de semana, a puerta cerrada, tras varias jornadas de suspensión de los partidos debido a la pandemia del coronavirus.

Con la entrada prohibida a los estadios para evitar una reanudación de la pandemia, los aficionados pueden pagar 22 dólares australianos (14.6 dólares estadounidenses) para colocar fotos en las tribunas, como ocurre en los partidos de futbol en Alemania.



As if there’s a cardboard cutout of Harold Shipman in the stands at the Aussie Rugby League! #NRLPanthersKnights pic.twitter.com/GrAQW4q5I7

— Paul Davey (@heathenhouse) May 31, 2020