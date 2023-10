San José.— Israel, que de 1950 a 2022 suministró unos 2 mil 702 millones de dólares en asistencia militar a los gobiernos y dictaduras de izquierda y derecha de 16 países de América Latina y el Caribe, entró en un fuerte conflicto diplomático con el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, por la guerra con Hamas en la Franja de Gaza.

El lazo con Israel se volvió vital para Colombia que, con 503 millones de dólares, se afianzó como segundo cliente regional de los pertrechos militares israelíes en los últimos 72 años, después de Chile, con 658 millones de dólares, según datos del (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en inglés).

En represalia por la actitud de Petro, al comparar el panorama en Gaza por los ataques de Israel con los campos de concentración de los nazis para el exterminio de millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Tel Aviv cortó las exportaciones militares y de seguridad a Bogotá.

En el entorno de la crisis en Gaza y el precedente del castigo comercial a Bogotá, Israel podría aprovechar para hacer un ajuste de cuentas con los países latinoamericanos y caribeños que, como Colombia o México —quinto usuario regional de las compras de armamento a Tel Aviv, con 277 millones de dólares desde 1950—, se abstuvieron de condenar el ataque que Hamas lanzó el 7 de este mes a suelo israelí.

Por su sofisticado aparato de inteligencia militar y política, porque desde hace más de siete décadas forjó estrechos vínculos castrenses, de espionaje y de seguridad con los más variados gobiernos de América Latina y el Caribe y por sus relaciones económicas con el área, Israel accedió a valiosos secretos políticos de la vida interamericana como la penetración del crimen organizado, el financiamiento electoral ilícito y el lavado de dinero. “Sin duda, Israel tiene información procesada de años de asesoría, entrenamiento y venta de armas en Colombia y la región”, afirmó la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, foro no estatal de Caracas de estudios castrenses.

“Los secretos de los proveedores de armas rara vez se exponen públicamente por los Estados. Suelen ser expuestos por intermediarios. Sin embargo, a pesar de la crisis diplomática, considero que Israel preservará la mayor parte de los secretos por una visión estratégica”, dijo San Miguel a EL UNIVERSAL.

Palestinos afectados por los bombardeos de los israelíes llegan al hospital al-Shifa, en la Ciudad de Gaza. Foto: AP

“Gana más [Israel] en el largo plazo guardando estos secretos que exponiéndolos públicamente a pesar de la situación actual”, aseguró.

Para el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), de Bogotá, el hecho de que Israel “sea proveedor militar no lo hace conocer secretos” de Colombia. “Uno no debe considerar que Israel tenga secretos. Claro, como todo aparato de inteligencia puede tenerlos. El propósito de esos aparatos de inteligencia no es recolectar secretos para después generar un riesgo para los países”, alegó Restrepo a este diario.

Al destacar que será “muy importante” el efecto de cancelar las exportaciones de seguridad a Colombia sobre su capacidad militar y de defensa, el sistema judicial y el mantenimiento de fuerzas aéreas y navales, adujo: “Puede afectar gravemente la flota de superioridad aérea colombiana, muy vieja [y] que requiere continuamente revisiones, inspección, repuestos, modificaciones”.

Anticipó que “afecta también la flota de superioridad naval, en particular algunas piezas que están en las naves colombianas. También afecta la provisión de un sistema de defensa antiaérea que Colombia compró en Israel. El mayor impacto es que afecta severamente las capacidades tecnológicas de lucha e investigación judicial, inteligencia, de señales e inteligencia tecnológica incluso para protección ante ciberataques que tiene Colombia en diferentes instituciones de seguridad”.

Choque frontal

Tras el ataque que Hamas, la organización paramilitar palestina nacionalista e islamista acusada de terrorista, ejecutó el 7 de este mes y que detonó el actual conflicto en Medio Oriente, Israel y Colombia protagonizaron un severo choque luego de que Petro se negó a reprobar a Hamas y sí fustigó a los israelíes por su respuesta en Gaza.

“Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”, aseguró Petro el 9 en X al aludir al sitio operado por los nazis en Polonia para exterminar mayoritariamente a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sin cuestionar a Hamas por su accionar, Petro defendió desde el 7 en X “el derecho” a la existencia de los Estados de Israel (1948) y de Palestina (2012).

La cancillería israelí informó anteayer que convocó a la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Peled, “para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas” del gobernante colombiano “contra el Estado de Israel” que, alegó, “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia”.

Petro contestó que “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, atizó ayer el pleito al fustigar al embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, por el intenso cruce de mensajes que mantuvo en X con Petro desde el 7. “La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata” de Dagan con Petro, tuiteó Leyva, al sentenciar: “Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse [del país]”.

Tras aclarar que “no he dicho” que Dagan “esté expulsado”, subrayó que las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel “se mantendrán si este país así lo desea”.