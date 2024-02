El arma espacial nuclear que Rusia intenta desarrollar destruiría satélites al crear ondas de energía masivas cuando detona, reportó este viernes CNN.

La explosión paralizaría una amplia franja de satélites comerciales y gubernamentales de los que depende el mundo terrestre para hablar por teléfonos celulares, pagar facturas y navegar por internet, según tres fuentes familiarizadas con la inteligencia, indicó el medio.

En la semana, Mike Turner, de Ohio, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, emitió un comunicado el miércoles diciendo que su panel "tenía información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional".

El viernes, el presidente Joe Biden había confirmado públicamente que Turner se refería a una nueva capacidad nuclear antisatélite rusa, pero los funcionarios se han negado rotundamente a discutir más sobre el tema, citando la naturaleza altamente clasificada de la inteligencia.

El medio The New York Times fue de los primeros en enfatizar que el arma aún está en desarrollo y aún no está en órbita.

Conocida generalmente por los expertos espaciales militares como EMP nuclear, crearía un pulso de energía electromagnética y una avalancha de partículas altamente cargadas que atravesarían el espacio para perturbar otros satélites que vuelan alrededor de la Tierra.

Biden ha declarado que Rusia "todo lo que están haciendo y/o harán se relaciona con los satélites y el espacio y potencialmente dañar esos satélites".

La comunidad de inteligencia, dijo Biden, había “descubierto que había capacidad para lanzar un sistema al espacio que teóricamente podría hacer algo dañino”, pero que “aún no había sucedido”.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional declinaron hacer comentarios, reportó CNN.

Según la cadena, no quedó claro de inmediato si el dispositivo, tal como fue diseñado, podría impactar los satélites GPS y de comando y control nucleares, que operan en una órbita más alta que la vasta constelación de satélites comerciales y gubernamentales que pasan zumbando por la órbita terrestre baja. Esos satélites más grandes están diseñados para ser inexpugnables ante una explosión nuclear, pero un ex alto funcionario espacial del Pentágono le dijo a CNN que "podrían ser vulnerables" dependiendo de qué tan cerca estén del EMP, qué tan viejos sean y qué tan grande sea la explosión. .

El arma podría atacar satélites pequeños, como el Starlink de SpaceX, que Ucrania ha utilizado con éxito en su guerra en curso con Rusia.

Los funcionarios de la administración Biden sostienen que si Rusia desplegara un EMP nuclear, sería la primera violación del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe el estacionamiento de armas de destrucción masiva en el espacio exterior. Rusia se ha retirado de varios tratados de control de armas en los últimos años, recordó CNN.

